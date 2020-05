O desafío da Covid-19 para o mundo da ciencia

Un sanitario do Hospital da Coruña, nunha carpa para realizar test do coronavirus.

Un sanitario do Hospital da Coruña, nunha carpa para realizar test do coronavirus. Víctor Echave

Foi en decembro de 2019 cando na cidade de Wuhan, en China, reportouse o primeiro caso de coronavirus SARS-CoV-2. Aínda que este virus gardaba grandes semellanzas coa aparición do MERS no 2012 ou o SARS a principios dos 2000, xa que todos pertencen a familia dos beta-coronavirus e proveñen dos morcegos, pronto descubriríamos que o transcurso desta enfermidade sería moi diferente.

O SARS-CoV-2 causou grandes estragos en China cun rápido e elevado número de contaxios invadindo o país a gran velocidade. Aínda que este virus parecía ser algo afastado das nosas vidas, no mundo actual no que vivimos, onde todo está conectado e as viaxes entre países son incesantes, pronto o virus escorreríase a outros países, continentes, e sen tempo de asimilalo, o virus converteríase nunha pandemia, recordándonos á gripe que azoutou o noso mundo en 1918 causando a morte de cerca de 50 millóns de persoas.

É difícil atallar un problema cando o inimigo é unha pantasma invisíbel, de natureza sibilina, que en moitas ocasións non presenta síntomas e pode vir da man dun familiar, dun amigo ou dun compañeiro. Este contaxioso virus non entende de tempos e cada día as noticias sobre a súa expansión bombardean os nosos teléfonos intelixentes, televisores e ordenadores. Fíxose necesario tomar medidas drásticas e, en cuestión de días, todo o noso mundo reduciuse ás paredes da nosa casa, cambiando as nosas maneiras de comportarnos e relacionarnos. Ao noso arredor todo converteríase en distanciamento social, leccións de como lavar as mans, aprender a usar guantes e máscaras, corentena, coronavirus, tele-traballo... e as actividades permitidas restrinxiríanse a só as estritamente necesarias. O mundo cambiou, e nós con el, o simple feito de tocar un produto no supermercado deixaría de ser tan simple polo medo a contaminarnos, o uso de máscaras comezou a verse como algo normal... Toda esta situación fíxonos sentir como se estivésemos a vivir nunha película de Netflix, pero, a realidade sempre supera a ficción, e o mundo non estaba preparado para isto.

Nun caso de emerxencia sanitaria como esta, é cando se valora e esixe a partes iguais a eses heroes sen capa pero con bata. Axiña se habilitaron grandes espazos para o tratamento dos enfermos; doutores e enfermeiros pasaron a traballar incontables horas para cubrir as necesidades que se brindaban e os científicos envorcaríanse coa causa para axudar a facer todas as probas de detección do virus posíbeis en colaboración cos hospitais. Así mesmo, iniciáronse multitude de proxectos de investigación por todo o mundo co obxectivo de aportar información sobre o proceso de infección, o deseño de vacinas ou a procura de novas estratexias contra este "virus do desconcerto" que pasa desapercibido nuns e causa estragos e incluso a morte noutros espertando gran curiosidade e interese entre os científicos. A presión posta no descubrimento dun tratamento é moi alta pero non podemos deixar de lado as infeccións bacterianas secundarias. Cando a infección vírica toma lugar, as nosas defensas vense debilitadas favorecendo a aparición dunha infección bacteriana. Recentes estudos demostraron que un de cada sete pacientes de SARS-CoV-2 en Wuhan padecen este tipo de infeccións xogando un novo papel a favor do virus e dificultando o tratamento dos enfermos.

Dende o noso grupo de investigación na Universidade de Pensilvania quixemos aportar o noso granito de area nesta batalla, e con moita ilusión comezáronse distintos proxectos que teñen como obxectivo o deseño de novos métodos de detección e posíbeis tratamentos indo dende a bioloxía sintética ata o emprego de ferramentas computacionais. Co fin de proporcionar un traballo máis completo e poder chegar a un ben común establecéronse colaboracións con outros grupos de investigación expertos no estudio do coronavirus. O apoio tanto destes grupos como da universidade e de distintas institucións fainos sentir que non estamos sós nesta loita e que con axuda de moitos poderemos chegar a gañar esta batalla.

Nunha situación tan complicada gústanos pensar en aspectos positivos e, como ben di o refrán, "non hai mal que por ben non veña". Ata agora, o virus levouse consigo cerca de 250.000 persoas entre as que están amigos, avós ou persoas que coñecemos e que sempre levaremos connosco. Está claro que esta pandemia marcará un antes e un despois na nosa vida persoal e na sociedade; así mesmo, agora máis que nunca valorase o traballo do persoal sanitario e científico, demostrando que a sanidade e a educación nunca deberían sufrir recortes. A corentena brindounos dese tempo para parar e poder facer todo iso para o que nunca atopamos o momento, axudou a reducir a contaminación e sobre todo permitiunos aprender e tomar conciencia de que somos vulnerables a estes riscos biolóxicos que poden volver a ocorrer nun futuro. En canto á ciencia, este é un gran reto que require de gran creatividade e enxeño para o deseño de novas ferramentas, experimentos e estratexias, o que de seguro aportará grandes avances de cara ao futuro.