Detectado el primer caso en España de una mascota diagnosticada con Covid-19

Se llamaba Negrito, era un gato, y ayer entraba en los anales de la veterinaria en España al convertirse en la primera mascota en el Estado diagnosticada de Covid-19. El animal vivía en Cataluña con una familia con varios miembros infectados de coronavirus. Ante las dificultades respiratorias que presentaba, fue llevado a un centro veterinario. Allí le practicaron la eutanasia ante los graves problemas de salud que presentaba (nivel muy bajo de plaquetas e insuficiencia cardiaca). Posteriormente, fue derivado a otro centro especializado donde le practicaron la autopsia. En ella, localizaron material genético del SARS-CoV-2 en muestras extraídas de varios puntos del cuerpo.

Investigadores del Centre de Recerca en Sanitat Animal (Cresa) del Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Irta) en Barcelona, donde resultó analizado el cuerpo, fueron los que detectaron la infección por coronavirus de este gato, que se convierte en el sexto caso en el mundo, informó Efe.

Joaquim Senegalés, investigador del Irta, subrayó en un comunicado que "la cadena de transmisión del virus se produce de las personas a los gatos y estos son las víctimas colaterales de la enfermedad en los humanos".

Por su parte, Gonzalo Fernández, profesor de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidade de Santiago, recalcó a este diario que "epidemiológicamente, el riesgo está en la transmisión del coronavirus de persona a persona y en eso hay que centrarse". No obstante, matizó que "si en casa hay alguien con alguna infección, no debe tener contacto con el resto de la familia y sus mascotas. Los pocos casos de Covid-19 en animales fueron transmisiones de persona a animal. De momento, no hay ninguna evidencia científica que demuestre la transmisión de animales a personas. Por lo que se ve, los animales son más resistentes al coronavirus".

El presidente del Colexio de Veterinarios de A Coruña, Javier Balado recuerda que se ha registrado coronavirus "en un perro en Hong Kong; en gatos de varios países; tigres y leones en Estados Unidos; así como en visones en Holanda", en otros. Balado añade que "la recomendación que damos es tratar a los animales de producción y compañía con mucha precaución, con guantes, mascarillas, lavando las manos. Pensamos que eso es suficiente". Añadió que "hay una laguna científica sobre si los animales podrían contagiar a las personas. Parece poco probable que las mascotas lleguen a infectar a los propietarios".

Desde el Irta señalaron en una nota que "los estudios científicos publicados hasta ahora apuntan que los gatos son una de las especies animales sensibles a la infección por SARS-Cov-2; también son sensibles a esta los hurones, visones, hámsteres, primates no humanos y, en menor medida, los perros". Los síntomas son fiebre, tos, dificultad para respirar, estornudos, vómitos, diarrea o letargia.

Natália Majó, directora del Centre de Recerca en Sanitat Animal reconoció que "sin embargo, hay pocos estudios sobre la susceptibilidad de diferentes especies animales al nuevo coronavirus".