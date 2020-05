La economía gallega retrocederá 15 años si la relajación ante el virus obliga a otro confinamiento

Las enormes lagunas sobre el coronavirus y su comportamiento empapan de incertidumbre a la economía. ¿Cuánto durará la pandemia? Nadie lo sabe y, por tanto, ningún analista está en condiciones de clavar la evolución de la actividad a medio plazo. De hecho, "los impactos son más prolongados e intensos que los que indicaban los primeros estudios", como recuerda el Foro Económico de Galicia, que compara el golpe con un "gran apagón", susceptible de empeorar. "Cuanto más se prolongue en el tiempo mayor será el daño económico y social debido a que la sociedad y el armazón económico-institucional es demasiado frágil para afrontar tantos desafíos combinados", avisa el grupo de expertos. Su segundo informe sobre la situación en Galicia por la crisis derivada del Covid-19 es ejemplo de ese mayor dolor de lo esperado inicialmente. El Producto Interior Bruto (PIB) regional caerá un 8,5% en el escenario más realista, un punto más de lo previsto inicialmente, y un 12,7% si las cosas se complican. Si lo hacen tanto como para obligar a otro confinamiento, el desplome hasta final de año llegaría al 18,9%, unos 12.500 millones de euros, y la economía gallega volvería a niveles de 2005.

"Garantizar que se no produce ese segundo confinamiento -advierte el análisis liderado por Fernando González Laxe, José María Da Rocha, José Francisco Armesto, Patricio Sánchez y Santiago Lago- es tan importante o más que impulsar una salida económica vigorosa del primero". Además de la duración, el organismo considera clave el buen funcionamiento de las medidas de apoyo públicas y la confianza de consumidores y empresarios para mantener la demanda y la inversión. La economía gallega podría abandonar los números rojos en el tercer trimestre de este ejercicio ya o que se retrase hasta el primero de 2021, aunque, al igual que subrayaron en su estudio de hace justo un mes, la recuperación "tendrá un ritmo muy diferente no solo en cada área geográfica, país y entorno territorial, sino también a nivel sectorial" con cambios de ciclo profundos "solo en ciertas actividades y no en todas a la vez".

A partir de los datos que se van conociendo de la actividad en Galicia y las consultas directas a las empresas, el Foro Económico cree que quedarán cuatro sectores con riesgo medio de afectación por el lastre del Covid-19 aún en el cierre del año: concesionarios, hostelería y alojamientos y el ocio. En un riesgo bajo permanecerán parte del metal, la automoción, el naval y las actividades inmobiliarias.

Entre las conclusiones sobresale la necesidad de las grandes empresas de "repensar dónde y cómo producirán sus bienes a partir de ahora" y la "reinvención" en general, señalan los expertos, de todo el tejido productivo. "Debemos reflexionar sobre una mejor organización de la cadena de valor, sobre la relocalización de actividades estratégicas y en torno a las relaciones laborales y sociales de proximidad", apuntan.