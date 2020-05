El Ejército prevé dos nuevos brotes y que la normalidad no llegue hasta 2022

Cada vez son más las voces que alertan de nuevos brotes de la pandemia de Covid-19 que ha generado una crisis social y económica sin precedentes, lo que aumenta la importancia de las tareas de prevención y control de posibles contagios y del desarrollo de una vacuna. Ahora es el Ejército de Tierra el que advierte de dos oleadas más de propagación del coronavirus, lo que, unido a la llegada de una inmunización generalizada vía vacuna no antes de 2021, situación el regreso a la "normalidad" en año y medio, es decir, a comienzos de 2022.

Estas consideraciones forman parte de un resumen de un informe cualitativo de predicción sobre la evolución de la actual epidemia realizado "a partir de fuentes abiertas". Vaticina dos rebrotes del Covid-19: uno a finales de otoño, tras el descenso de contagios que conllevarán las altas temperaturas del verano, y otro, en el mismo período de 2021. Eso sí, su impacto será decreciente. "Dado que existirá un mayor nivel de inmunidad social por el presente brote, que se dispondrá de más medios y se reaccionará más rápido, se espera que la intensidad de esa segunda ola sea menor. La posible tercera ola estará ya muy disminuida por disponer desde el principio de vacuna y tratamientos ", señala el documento.

El primer rebrote se produciría a partir de la tercera semana de noviembre y se prolongaría hasta finales del mes de febrero, presentando su pico en enero. El segundo tendría lugar los mismos meses del próximo año.

La propagación del Covid-19 en la pandemia que obligó a decretar el estado de alarma desde el 15 de marzo determinará la virulencia de los nuevos brotes. A mayor circulación actual, mayor inmunización social y, por tanto, mayor debilidad del coronavirus en los próximos meses. Esta situación debería ser la que registren los territorios más castigados, como Madrid o Cataluña, pero no Galicia. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, explicó en varias ocasiones que la escasa circulación vírica en la comunidad generaba menores índices de mortalidad, pero elevaba el riesgo de contagios en futuros rebrotes.

El informe recuerda que el estudio de seroprevalencia del Ministerio de Sanidad -el Sergas ha finalizado uno propio- será vital para "conocer qué fuerza que tendrá la segunda ola, en el sentido de tener la información sobre cuánta gente queda por infectar". Aun así, "si no hay muchos contagiados, la segunda ola no será tan extensa ni letal como la primera, porque enseguida se tomarán medidas de confinamiento fuertes y habrán mejorado los medios y tratamientos".

Menor mortalidad

Sus predicciones apuntan a una menor mortalidad en los dos episodios epidémicos previstos tras superar los 25.000 fallecimientos desde la detección del primer caso de Covid-19 en España a finales de enero. Las tensiones se producirán en hospitales y centros de salud. "El problema no es tanto el número de casos severos o muertes, sino que se acumulen todos a la vez de nuevo y colapsen los servicios sanitarios", prevé el Ejército de Tierra, que considera el aislamiento un factor de ralentización de los contagios, pese que "no ayuda a detener la expansión". "Las medidas de confinamiento ayudan a quitar fuerza a la epidemia, pero no van a terminar con ella", sostiene el documento, que apunta como mayor peligro futuro las aglomeraciones.

El informe elaborado por la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica del Ejército de Tierra apoya la necesidad de contar con "una aplicación de teléfono móvil de control de contactos", algo considerado vital por la OMS. "Es extremadamente importante", dice el Ejército. La Xunta ya trabaja en una aplicación propia.