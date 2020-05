El virus de las múltiples caras

Tos seca, fiebre, sensación de falta de aire y cansancio generalizado, sobre todo. Anosmia y ageusia (pérdida de olfato y de gusto), dolores torácicos y musculares, pero también odinofagia (dolor de garganta al tragar), diarrea o cefaleas. Aunque en aproximadamente ocho de cada diez casos el coronavirus SARS-CoV-2 permanece oculto, silente, sin provocar síntomas en su huésped, cuando da la cara, lo hace de múltiples maneras. Por este motivo, el Ministerio de Sanidad acaba la actualizar las posibles manifestaciones de la enfermedad causada por ese patógeno, la Covid-19, ampliando las señales que justificarían la realización de test PCR "en las primeras 24 horas" desde el inicio del cuadro clínico. El objetivo es facilitar la detección precoz de los contagios en la fase de desescalada, apuntan desde el departamento que dirige Salvador Illa.

Así se recoge en la Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de Covid-19. Indicadores de seguimiento, publicada esta misma semana por Sanidad, y que puede ser consultada en su página de internet. Un texto consensuado con las comunidades autónomas, en el que se especifica que será considerada como caso sospechosa de coronavirus "cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros síntomas, con fiebre, tos o sensación de falta de aire", a los que el Ministerio añade ahora otras manifestaciones "atípicas", como "odinofagia (dolor de garganta al tragar), anosmia y ageusia (pérdida del olfato y del gusto) dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas", entre otros. El departamento gubernamental se ha propuesto realizar a todos esos pacientes, una prueba PCR u otra técnica de diagnóstico molecular similar que se considere adecuada "en las primeras 24 horas desde el inicio de síntomas". Así se establece en ese documento. No obstante, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, corrigió ligeramente ese plazo, ampliándolo a "un máximo de 48 horas".

En caso de que la PCR resulte negativa y haya alta sospecha clínica de coronavirus, la estrategia del Ministerio determina que se repita la prueba. Si continúa siendo negativa y han transcurrido varios días desde el inicio de los síntomas, se podrá realizar al paciente test de anticuerpos o un estudio serológico.

El documento de Sanidad señala, también, que si en el contexto de estudios de contactos o de cribado se detecta un caso con PCR positiva en una persona asintomática, este se considerará como confirmado.

El texto ministerial clasifica los casos de coronavirus de la siguiente manera: sospechosos, que serían aquellos que cumplen con el criterio clínico hasta obtener el resultado de la PCR; confirmados con infección positiva, entre los que se incluirían aquellos que con o sin cuadro clínico dan positivo por PCR, y también los que cumplen con el criterio clínico con PCR negativa y test serológico; y probables, considerando como tales a los que cursen con infección respiratoria aguda grave con criterio clínico y radiológico compatible con Covid-19, aunque con PCR negativa o resultados no concluyentes.

Los sospechosos de estar infectados con el SARS-CoV-2 se mantendrán en aislamiento hasta el resultado de la PCR, según el documento del departamento que dirige Illa. Mientras tanto, se iniciará la búsqueda de contactos.

Cuando los enfermos que no requieran ingreso, desde Atención Primaria se indicará aislamiento domiciliario, que se mantendrá hasta transcurridos tres días desde la resolución de la fiebre y del cuadro clínico con un mínimo de catorce días desde el inicio de síntomas. Respecto al personal sanitario que haya dado positivo pero que no requiera hospitalización, la nueva estrategia de Sanidad establece que su aislamiento debe ser igual que el resto de la población. Para reincorporarse a su puestos de trabajo, no obstante, estos profesionales tendrán que someterse a una prueba PCR. Además, sus síntomas tendrán que haber remitido, al menos, tres días antes.