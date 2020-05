La Xunta amplía ayudas para comprar libros de texto

El Gobierno gallego aumentará las cuantías de las ayudas para la compra de libros y flexibilizará los límites de renta para acceder al fondo solidario de libros y a los vales de libros y material escolar para el próximo curso 2020-2021. Así lo indicó ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que anunció que la administración autonómica habilitará una partida de 20 millones de euros, "lo que supone un incremento del 63% con respecto a los 12,1 millones de este curso".

Los destinatarios de las ayudas serán los alumnos matriculados en "Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y Educación Especial en centros docentes sostenidos con fondos públicos". En cuanto al sistema solidario, recordó que basa en tres ejes: las ayudas a la adquisición de libros de texto, el fondo solidario de libros de texto y las ayudas para la adquisición de material escolar. Sobre las ayudas a la adquisición, en el caso de alumnado matriculado en 1º y 2º curso de Educación Primaria, Feijóo confirmó que para el próximo curso "con una renta per cápita familiar igual o inferior a 6.000 euros, corresponderá una ayuda de 210 euros". "Y con una renta per cápita familiar superior a 6.000,1 euros e igual o inferior a 10.000 euros, corresponderá una ayuda de 140 euros". En el caso de Educación Especial y discapacidad igual o superior al 65% "recibirán un importe de 275 euros con independencia de la renta per cápita familiar.

En relación al fondo solidario de libros (dirigido a alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria y toda la etapa de ESO) la asignación "se hará por orden inversa a la renta per cápita de la unidad familiar, teniendo preferencia el alumnado en situación de guardia y tutela de la Xunta o con una discapacidad igual o superior al 65%, con independencia de su renta familiar y se flexibilizarán al alza los tramos de renta per cápita".