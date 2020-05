Estrella Galicia resiste y brilla

Junto a la resistencia a aplicar un ERTE por la caída de las ventas ligada al cierre de bares, el consejero delegado de Hijos de Rivera, dueña de Estrella Galicia, asegura que el Covid-19 ha despertado en la compañía "ese instinto de hambre que todos llevamos dentro". Así lo reconoció Ignacio Rivera ante más de un millar de internautas que siguieron recientemente la webinar organizada por APD, en la que plasmó la hoja de ruta de la firma.

ELecciones. "No me gusta nada el término nueva normalidad. Ante la pregunta acerca de si la sociedad será igual tras la pandemia, probablemente sí después de que tengamos una vacuna, un tratamiento o seamos inmunes. El miedo está ahí y la normalidad no va a volver hasta que veamos qué ocurre porque el riesgo del virus está ahí. Como enseñanza, puedo decir que antes de la pandemia éramos una compañía que iba bien, en la que todo era maravilloso. Y cuando te encuentras con el toro, es decir, con un problema que genera una caída en las ventas, pues vuelve ese instinto de hambre que todos tenemos dentro y que es muy bueno que vuelva. Y, por otra parte, hagamos que lo importante se convierta en urgente porque a veces tenemos un día a día en el que metemos muchas cosas que sobran. De esa enseñanza deberíamos aprender todos: definir qué es lo importante, tu familia, tu trabajo... creo que esta es una buena lectura, por ser positivo".

EMarcas con propósito. "No tengo duda de que las compañías con propósito son las que saldrán adelante, pero esto ya era antes del Covid. El virus cambia cosas o hace que se aceleren cosas. Yo hablo mucho de marcas huecas, marcas que las tocas y suenan a hueco. Pero las marcas no pueden sonar a hueco. La compañías tienen que tener un compromiso, tienen que haber nacido para algo más que para vender productos y hacer ganar dinero a sus accionistas. Y el que no sea así, hasta sería bueno que no le fuese bien porque en la vida estamos para algo más que para ganar dinero. Nosotros estamos aguantando con bastante actividad cerrada y aguantamos sin hacer ERTE, ya hace unos días anuncié que no lo haremos hasta el 30 de junio. Vamos a seguir aguantando. En estos momentos todo el mundo tiene que arrimar el hombro. Una cerveza no puede servir solo para saciarte la sed cuando hace calor, una marca tiene que tener algo más. Nosotros no queremos ser la marca más vendida, con una fábrica en el mundo eso es imposible, pero tienes que renunciar a eso para intentar ser la más querida. Si tú marcas esa línea y haces que la gente que entra en tu compañía mame ese ADN, lo van a entender".

EImpacto. "A mí me gusta más hablar de impacto que de sostenibilidad. Nosotros tenemos una cultura un poco reactiva del impacto, como que nuestros productos los diseñamos para que contaminen lo menos posible. Cada vez tenemos que pensar más en diseñar productos que nazcan bien paridos, por decirlo así, no conformarnos con contaminar poco. Yo creo que el impacto es brutal. Nuestro cliente real es el mundo, que es donde vivimos, ése es nuestro único cliente. Como destrocemos el mundo estamos locos. Tengo seis hijos y entre ellos algún activista, activista de verdad. Yo también soy bastante activista porque es imposible darle la espalda a esto. Y en este apartado sí vislumbro un cambio acelerador. El impacto no es solo contaminar o la huella de carbono: es todo, cómo nos relacionamos, cómo trabajamos, nuestra calidad de vida, las diferencias de género? Los consumidores claro que lo valorarán".

ETienda 'online'. "La cerveza se bebe y se bebe en un bar pero hemos aprendido mucho en los últimos años: por ejemplo, ahora hacemos muchas catas digitales, todo el programa de música nos lo hemos llevado al ámbito digital, las carreras no las podemos llevar al ámbito digital pero sí muchísimas experiencias. En ese sentido, estoy contentísimo (de la apertura de la tienda online). Creo que hay que pasar del ecommerce a una estrategia que genere una conexión con nuestros consumidores, y no solo de producto, también de experiencia y de transmisión de lo que somos".

EAyuda a los bares. "Desde el minuto uno intentamos estar cerca de ellos, igual que de nuestros empleados. Los intentamos proteger. Hicimos un par de webs te ayudamos a resistir, y en cuanto a nuestros distribuidores tratamos de ayudarles con la canalización de los créditos ICO. También intentamos estar con los hosteleros y que les lleguen esos créditos ICO. En la medida que podemos, les asesoramos y ahora estamos preparando varias cosas para la rentrée, por así decirlo, dado que ayudar a los hosteleros a digitalizarse es un factor importante. Hay grandes cadenas de Horeca moderno que evidentemente están digitalizadísimas, pero el Horeca tradicional, el de los locales tradicionales, que hay muchísimos en España, la mayoría, pues debemos ayudarles a digitalizarse".

EDiferenciación. "Las compañías tienen millones de estrategias pero todas se resumen en dos: o eres diferente o eres más barato. No es una frase mía, es de Guy Kawasaki. Todas las crisis traen consigo sensibilidades al precio, por eso las empresas que luchamos por diferenciarnos tendremos que brillar más y no caer en una estrategia de bajada de precios. Ésa es nuestra idea".