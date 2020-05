Una guía totalmente pormenorizada

Los planes de previsión de pandemia del Ministerio de Sanidad, aunque referidos a la gripe, prevén una serie de medidas aplicables a una epidemia de una enfermedad transmitida por gotículas, como el Covid-19. Estas son algunas de ellas, extractadas de más de 350 páginas de informes y anexos:

EViajes. El plan recomienda "la restricción de los viajes a las áreas afectadas (ya sea fuera o dentro de España) a los estrictamente necesarias", para "disminuir el riesgo individual de infección y la importación de casos". Esta medida debía implementarse ya "durante las fases de alerta pandémica 4 y 5". El plan describe dicha fase 5 como aquella en la que hay "agrupaciones mayores de casos, aunque la transmisión persona a persona sigue siendo localizada, lo que sugiere que el virus está aumentando su adaptación a los humanos pero todavía no ha llegado a ser totalmente transmisible (considerable riesgo de pandemia)". Es decir, de haberse seguido este plan, el Gobierno tendría que haber decretado la restricción de viajes a China ya en enero. No tomó una medida de este cariz hasta el 10 de marzo, cuando, ya con 1.622 casos confirmados en España, prohibió todos los vuelos desde Italia. Antes de eso no hubo ningún tipo de control epidémico de los pasajeros que llegaban desde China ni desde el país transalpino, salvo para los españoles repatriados de Wuhan, que fueron puestos en cuarentena en Madrid. El Gobierno solo desaconsejaba viajar a las zonas afectadas, y a los ciudadanos que llegaban de ellas se les recomendaba desde Sanidad una vida totalmente normal si no presentaban síntomas en los 14 días siguientes a su llegada.

EDistancia social. En cuanto a las "medidas de distanciamiento social a adoptar y su duración", se proponen para la fase 6 de la epidemia y "se confirme el primer brote en España", y se establecerá "en función de la gravedad de la pandemia, la cual se gradúa en una escala con tres categorías determinadas en base a la letalidad de la enfermedad observada". En el caso de la Covid-19, su letalidad observada en febrero y marzo era mayor que uno, por lo que entraría en la categoría 3. El plan estima que la gripe aviar con esa letalidad causaría más de 134.000 muertos en España. Y eso sin considerar el grado de contagiosidad, que para el nuevo coronavirus es mayor. El plan propone que las medidas de distanciamiento social se mantengan al menos 12 semanas en caso de una pandemia de categoría 3.

ELeyes. En un anexo de 2006 se cita la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, e incluso contempla que "los juzgados puedan adoptar las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la Salud Pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental". En concreto, se advierte de que "las medidas sanitarias deben ser proporcionadas a los fines perseguidos, se limiten el tiempo estrictamente necesario para superar la situación de crisis, y se realicen bajo el control de los órganos jurisdiccionales a quienes se encomienda la tutela de los derechos fundamentales".

EVigilancia y preparación. El plan, en su anexo XIII de septiembre de 2007, contempla que se garantice "la rápida detección de los casos mediante un sistema de vigilancia sensible y oportuno en todo el territorio español", para lo que es necesario que "la red de laboratorios esté preparada para hacer frente a la confirmación rápida de los casos". También urge "la preparación de los servicios sanitarios en cuanto a la organización y coordinación de los distintos niveles asistenciales ante la demanda de atención que surja, y el adecuado manejo de los casos y contactos".

EComunicación. El plan considera también imprescindible "la participación activa y la colaboración de la población", y para ello propone "campañas de educación y comunicación del riesgo que faciliten comprender la situación epidémica en cada momento y conocer cuáles son las medidas a adoptar, su finalidad, en qué momento se aplicarán y hasta qué momento se mantendrán". En contraste con esto, la actitud del actual Gobierno fue la de restar gravedad a la enfermedad y evitar alarmar a la población a toda costa. Lo hizo el 26 de febrero, en el Telediario de TVE. Aquel día, la presentadora del informativo, Ana Blanco, le formuló a Fernando Simón, presente en el plató, la siguiente pregunta: "¿Estamos preocupándonos en exceso?". La respuesta del portavoz científico fue la siguiente: "Estamos teniendo una preocupación excesiva a nivel poblacional (?). Hay que tener cuidado, pero eso no implica que sea una enfermedad de una gravedad excepcional". Dos días después, el 28 de febrero, Simón insistía en lo siguiente: "El Gobierno no se está planteando dar en un plazo determinado ninguna recomendación nueva. Ahora mismo el escenario no plantea ninguna situación de suspensión de actos públicos. (?) España no está tomando ahora mismo ninguna medida de distanciamiento social, de prohibición de eventos de masas".

EEmpresas. El plan, en su anexo sobre empresas, prevé el absentismo de los trabajadores (hasta el 40% o más), las interrupción de servicios por las restricciones de movimiento, la afectación de la actividad empresarial por el distanciamiento social y el "daño económico irrecuperable" que puede abocar al cierre de empresas y negocios. Sin embargo, la ministra de Sanidad, Nadia Calviño, dijo el 4 de marzo que preveía impactos "poco significativos" y "transitorios" en la economía española por el coronavirus.