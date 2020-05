O 'desconfinamento' da lingua

Queremos Galego realizou un chamamento a "desconfinar" o idioma este domingo. A plataforma en defensa da lingua animou aos cidadáns a visibilizar esta necesidade como cada 17 de maio a pesar das medidas restritivas que vive a sociedade con motivo das crises sanitarias.

Con este obxectivo, a organización instou aos galegos a valerse das novas tecnoloxías e as redes sociais para difundir mensaxes, vídeos e audios coa lema 'precisamos do galego', e a colgar carteis, bandeiras e pancartas en balcóns e xanelas.

O confinamento truncou todo tipo de eventos na conmemoración das Letras Galegas, entre eles a tradicional manifestación polo idioma que cada ano se repite en Santiago e en diversos municipios de todo o territorio.

Ante esta situación e a pesar da "inacción dos poderes públicos", o portavoz da plataforma cívica, Marcos Maceira, insistiu na importancia de visibilizar a situación que viven as persoas, como consumidoras, usuarias do sistema de saúde ou do ámbito da administración, e que seguen sen ver garantidos os seus dereitos fundamentais a ser atendidos no seu idioma e para desenvolver a súa vida con plenitude.

"O galego é xustiza, igualdade e cohesión social. Tres elementos imprescindibles para vivir nunha sociedade avanzada, que aspire a niveis altos de desenvolvemento", defendeu, nunha comparecencia con medios de comunicación celebrada de forma telemática.

Maceira considerou "incrible" que despois dunha década de mobilizacións o Goberno galego, que "ten obrigacións legais e morais", siga facendo "oídos xordos" ao toque de atención realizado pola sociedade sobre a situación "de emerxencia lingüística" na que vive Galicia.

Unha situación, engadiu, da que tamén advertiu a propia ONU ou o Consello de Europa. "Parece que se nos escoita máis nos ámbitos internacionais que o Goberno galego", ironizou, a pesar de que debería "provocar vergoña" polo que supón e "porse á a cabeza" da defensa da lingua.

Por todo iso, Queremos Galego chamou á sociedade a lembrar ao mundo que a lingua "é o que nos fai existir como pobo" e que se mobilicen utilizando os medios á súa disposición.

O mesmo 17 de Maio, unha pequena representación da xestora da plataforma protagonizará este domingo unha ofrenda floral ante a estatua de Ricardo Carvalho Calero en Compostela, onde lerán o manifesto dedicado ao homenaxeado e asinado pola escritora Pilar García Negro. Todos eles levarán elementos de protección e manterán a distancia de seguridade esixida polo virus.

A plataforma convocará, nun futuro, unha data para poder volver reivindicar "a lingua nas rúas", en canto as circunstancias sanitarias e sociais permítano.

Carvalho Calero en 2021

Doutra banda, Maceira valorou a posibilidade de que se estenda a celebración de Carvalho Calero ao próximo ano por parte da Real Academia Galega, posto que a situación e a falta de actos "evidencia que non hai normalidade" para difundir como merece unha figura como este intelectual, que se dedicou "ata o final" da súa vida a "desconfinar a lingua".

Así mesmo, engadiu que todo este clima pon "de manifesto" a dependencia desta efeméride do tecido asociativo, entidades cívicas, librarías ou centros educativos, unha mostra máis de "deixamento" por parte das institucións públicas.