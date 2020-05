Cuarentena para los que pasen 15 minutos a menos de dos metros de un positivo

El Sergas ha dado instrucciones a los médicos de atención primaria para que pongan en cuarentena y concedan la baja laboral a todas las personas que hayan tenido un contacto "estrecho" con un caso confirmado por coronavirus. ¿Y qué se considera contacto estrecho? Pues, cualquiera que haya estado a menos de dos metros del contagiado durante más de 15 minutos, ya sean miembros de la familia, amigos, personal sanitario o simplemente que hayan estado sentados cerca en un avión. El aislamiento durará dos semanas o hasta que se haya descartado la infección mediante una prueba diagnóstica.

En esta fase de la pandemia la prioridad es garantizar que no haya rebrotes del virus y para ello se reforzará la vigilancia desde Atención Primaria. Desde hace días los médicos de familia pueden encargar pruebas PCR a posibles enfermos de Covid-19 obteniendo el resultado entre 24 y 48 horas después. Y además se ha puesto en marcha una red de 20 rastreadores para averiguar quién tuvo contacto con el caso positivo.

La Consellería de Sanidade ha remitido unas instrucciones a los centros de salud con el protocolo para la concesión de bajas laborales. Los médicos de familia podrán autorizar la incapacidad temporal no solo a los casos confirmados de coronavirus sino también a los sospechosos, que estén pendientes del resultado de una prueba, e incluso a los casos probables que presenten síntomas pero tengan un resultado de PCR negativo o no concluyente. El periodo de baja oscilará entre los 5 y los 30 días y se tramitará como enfermedad común, aunque a efectos de cobro de la prestación será considerado como accidente de trabajo, es decir, se abonará el 100 por cien del salario. Eso sí, no se genera derecho a indemnización en caso de muerte o de que haya secuelas. Ahora que se está levantando progresivamente el confinamiento, los médicos podrán decretar el aislamiento forzado de pacientes y de sus contactos. En Atención Primaria será de un mínimo de dos semanas o hasta transcurridos tres días desde que se dejó de tener fiebre.

En el caso de los pacientes hospitalizados, cuando reciban el alta deberán permanecer 14 días en cuarentena en sus casas, salvo que se les haya realizado una PCR y haya resultado negativa.

El Sergas aclara además en la instrucción la situación de los trabajadores considerados "especialmente sensibles" y que son aquellos "vulnerables" al coronavirus. Se incluyen en esta categoría a las personas con diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, inmunodeficiencia, cáncer o embarazadas. Si la empresa no puede adaptar su puesto de trabajo ni garantizar la protección adecuada para minimizar su riesgo de exposición, el médico de la empresa o la mutua podrá presentar un informe solicitando la baja laboral de este trabajador. La última palabra será del médico de familia que si confirma en la historia clínica del paciente que presenta alguna de las patologías que lo hacen más vulnerable al Covid-19 podrá concederle un permiso por incapacidad temporal. En el caso de las empleadas del hogar, deben ser los médicos de Atención Primaria los que valoren si es necesaria una baja. Pero se advierte a las familias que las contraten de que deberán dotarlas de medidas de protección si se encargan del cuidado de alguno de los miembros del hogar.