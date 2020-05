Los pediatras aconsejan mascarillas y dos metros entre personas al volver al aula

La enseñanza a distancia ha permitido una "cierta continuidad" de la educación en modo "emergencia". Así lo consideran los pediatras españoles, quienes, no obstante, consideran que estas medidas no serán "sostenibles" a largo plazo, "sobre todo una vez que los adultos vuelvan a sus actividades profesionales rutinarias". De ahí que presenten una propuesta de cómo y en qué condiciones debe producirse la vuelta a los colegios -"en cuanto la situación epidemiológica de la pandemia lo permita"- y qué medidas son necesarias. Entre ellas ven "fundamental" el mantener "siempre" una distancia interpersonal de dos metros en todos los espacios y medidas higiénicas y de ventilación, además de que, "en la medida de lo posible", los niños mayores de 5 años, así como todos los adultos, lleven mascarillas mientras están en el aula. También mientras se hace deporte o durante el recreo.

Así consta en un documento difundido ayer por la Asociación Española de Pediatría en el que estos especialistas en salud infantil recomiendan que la reapertura sea "paulatina" y "progresiva" y se base en los grupos de edad y además incluye en su planteamiento una reordenación del sistema educativo que, entienden, "no será posible acometer" si "no existe un plan previsto con antelación de conciliación para las familias, que destine los recursos para el proyecto, y que se arbitre un acompañamiento permanente de los menores mientras los padres están en el puesto de trabajo".

En todo caso, antes de ofrecer recomendaciones por franjas de edad, inciden en que, "hasta que quede demostrado lo contrario", los niños "son contagiosos" y "posibles fuentes de reintroducción de la transmisión a otras poblaciones vulnerables". De ahí, señalan "la importancia de minimizar este riesgo en los centros educativos donde habitualmente se concentra una alta densidad de personas".

Con respecto a los más pequeños de la casa, apuntan que las guarderías y escuelas infantiles son áreas de "máximo riesgo" por la "enorme dificultad de cumplir las medidas de aislamiento". En el caso de los niños de 0 a 3 años, la recomendación general es "que no se incorporen a las escuelas infantiles, en la medida de lo posible, hasta el control total de la pandemia". ¿Y cómo compensar que no haya guarderías? Para los pediatras la situación actual de pandemia "hace más necesario aún recomendar la ampliación del permiso de maternidad o paternidad hasta los 12 meses" y, si no, lo "deseable", dicen, sería "facilitar ayuda a las familias" que lo pidan. Si las guarderías tienen que abrir, los especialistas indican que "deberían limitar los grupos a un cuidador por cada 5 niños y clase" y vigilar casos de forma "muy activa".

Para Primaria apuntan una normativa "estricta", flexibilizar el horario de entrada y salida, reducir el tiempo presencial en lo posible, establecer horarios por turnos y combinar períodos de actividad presencial con no presencial. En niños muy pequeños (3 a 5 años), se insta a "extremar" el distanciamiento social, y para los mayores de 5 años sugieren empezar con grupos reducidos, "de no mas de 15" en las "materias clave" a esa edad. Quince personas como máximo por aula es la referencia que usan.

En el caso de Secundaria, entienden que el riesgo de contagio "puede ser más bajo" si el alumno aprende la "responsabilidad" de las medidas de distanciamiento, higiene y protección, pero creen que deben reforzarse. "La distribución de alumnos, horarios partidos y clases presenciales debe ser similar a Primaria", dicen, "pero priorizando como presenciales las materias más esenciales".

Advierten que la "prevista mezcla" de contenido presencial con contenido online debe organizarse para que no incida en las "inequidades actuales en relación al nivel socioeconómico". También reclaman el seguir dando "apoyo" a los colectivo "más vulnerables" con servicios de comedor, por ejemplo.