El Gobierno prepara con empresas la fabricación masiva de futuras vacunas

Los científicos trabajan a contrarreloj para encontrar una vacuna, pero tras su hallazgo habrá que garantizar además que llegue a la población cuanto antes. Y a la vista de las dificultades con las que se ha encontrado el Gobierno durante la pandemia para conseguir material sanitario como mascarillas o test, el Ministerio de Sanidad quiere adelantarse y garantizar su rápido suministro. Para ello está trabajando con compañías de fabricación de vacunas nacionales para conocer cuál es su capacidad de producción, de forma que se garantice que se pueda fabricar en España de forma masiva.

Durante su comparecencia semanal en la Comisión de Sanidad del Congreso por la crisis del coronavirus, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, resaltó que las autoridades sanitarias están "en contacto" con los fabricantes de vacunas nacionales, que no pueden producir vacunas humanas pero sí animales, para que obtengan esta licencia en humanos y estén preparados para la producción de la posible vacuna del Covid-19 a gran escala en España. El Ejecutivo busca conocer además cuál es su capacidad real de producción. Illa explicó que se les está poniendo en contacto con investigadores españoles que trabajan en el desarrollo de la vacuna y se les advirtió que deben estar preparados ante la posibilidad de que sean contratados por un tercero (una compañía farmacéutica que desarrolle la vacuna) para la fabricación de dosis.

Según el ministro, se está trabajando ya en los diferentes escenarios de vacunación una vez se consiga el desarrollo completo de este remedio frente al Covid-19, con el fin de "anticipar el número de personas candidatas a vacunación en cada escenario".

Desde el Ministerio de Sanidad se realiza un "seguimiento exhaustivo" de los desarrollos de vacunas en todo el mundo, manteniendo "contacto frecuente" con las compañías responsables. El ministro informó de que la Agencia Estatal del Medicamento autorizó en la última semana siete nuevos ensayos clínicos con fármacos que podrían ser eficaces frente al virus, para un total de 65 proyectos autorizados, en los que participarán alrededor de 20.000 pacientes. El Fondo Covid-19 ha incorporado 37 proyectos a lo largo de la última semana, de forma que ya hay financiados 117, que corresponden al 90 por ciento total del Fondo. Los 37 proyectos nuevos se dirigen a investigar la respuesta inmunitaria, biología y comportamiento del virus, así como posibles fármacos y soluciones para mejorar el control de la epidemia.

Y hasta que haya vacuna no habrá inmunidad. El ministro se refirió al resultado del estudio epidemiológico que constata que solo el 5% de la población española se ha contagiado. Illa explicó que para la inmunidad de grupo se necesitaría que alrededor del 60-70% de la población ya hubiera pasado la enfermedad, por lo que ha llamado a "continuar siendo prudentes", siguiendo las medidas de higiene personal y guardando la distancia de al menos un metro. "No hay inmunidad de grupo ni la va a haber", argumentó, e insistió en que superar el 60% "no se va a producir".

El ministro avanzó que esta tarde se valorará con las comunidades autónomas, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la necesidad de establecer que el uso de mascarillas sea obligatorio en los espacios públicos. El ministro explicó que hay que plantearse "si hay que ir un paso más allá" en el uso mascarilllas. En estos momentos solo son obligatorias en el transporte público.

"Estamos en fase de evaluar si procede o no el uso obligatorio de mascarilla en determinadas situaciones", advirtió el ministro, apuntando que es "altamente recomendable en la vía pública y necesaria cuando no se puede mantener la distancia de dos metros".