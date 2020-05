Pediatras gallegos aseguran que hubo pocos niños de Galicia afectados de Covid-19

Pediatras gallegos aseguran que son "pocos" los casos de niños con coronavirus en Galicia y que los que se han registrado son de carácter leve. En el área de A Coruña aseguran que "apenas hubo incidencia" como en Ferrol, Lugo o Pontevedra, donde no se registró ningún caso. En Vigo, sin embargo, hubo 18 casos, uno de ellos una niña de catorce años que estuvo ingresada con neumonía.

La presidenta de la Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria, Amparo Rodríguez, reconoce que los casos "no son muy frecuentes" y cuando aparecen son cuadros "leves" que requieren "vigilancia y aislamiento", ya que "en general no precisan ingresar" porque, por lo que se ha constatado por lo tratado hasta ahora, "lo pasan más leve" que los adultos. Eso sí recuerda que aún no hay datos suficientes sobre su incidencia en niños.