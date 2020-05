El Gobierno rectifica y permite la caza y la pesca en la fase 1 de la desescalada

Sanidad ha rectificado y permitirá la caza y la pesca durante la fase 1 de la desescalada, por lo que los cerca de 200.000 aficionados gallegos a estas prácticas podrán hacerlo ya a partir del próximo lunes. Esta rectificación se produce días después de que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reclamara al Gobierno central que se replanteara la situación para las comunidades que se encuentran en la fase 1.

Durante los últimos días han sido numerosas las críticas al Gobierno por parte del colectivo de cazadores y pescadores, que se han sentido discriminados respecto al resto de prácticas deportivas, después de que el Boletín Oficial del Estado del pasado 9 de mayo prohibiese cazar y pescar durante esta nueva fase.

La Xunta ya había autorizado estas actividades una vez que se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las medidas destinadas a deportistas de alto nivel y federados, como puede ser el caso del múltiple campeón del mundo de pesca de salmónidos, el coruñés David Arcay

Sin embargo, el Gobierno central dio marcha atrás una semana después y, tal y como publicó en el boletín el pasado día 11, anuló la autorización.

Una reunión técnica celebrada ayer por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud concluyó introduciendo la caza y la pesca entre las actividades permitidas desde el próximo lunes en las zonas que se encuentran en la fase 1. Así lo anunció el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

La Comunidad de Madrid no va a pasar finalmente a la fase 1 de desconfinamiento a partir del próximo lunes como tampoco el área metropolitana de Barcelona, mientras que sí lo harán por completo la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha, que lo habían hecho parcialmente, y otras 42 zonas sanitarias de Castilla y León. Así lo anunció ayer en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras revisar los informes enviados por las Comunidades Autónomas y discutir con cada una de ellas la situación.

Tras esta decisión, son 14 comunidades autónomas, en las que se concentra el 70 por ciento de la población española (32 millones de personas), las que se encuentran en fase 1 de desescalada, el 30% permanece en fase 0, mientras que unos 45.000 ciudadanos pasarán el lunes a la fase 2, los residentes en las islas que se han adelantado en este proceso por su buena situación: Formentera, en Baleares, y El Hierro, La Gomera y Graciosa en Canarias, que entraron en la desescalada directamente en la fase 1 este lunes pasado.

El director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, dijo sobre Madrid que ha habido un debate "importante" con la comunidad, pero que se ha decidido que no avance de fase a pesar de haber hecho "progresos". Al igual que Barcelona, tiene unas características peculiares que aconsejan, según Sanidad, no progresar de momento a una mayor actividad. De esta manera, la de Madrid sigue siendo la única comunidad que permanecerá de momento por completo en la fase inicial, la más restrictiva, junto con el área metropolitana de Barcelona, única gran zona de Cataluña que no progresa. Ayer se autorizó el avance de las zonas sanitarias de Cataluña Central, las provincias de Gerona y Lleida y el Alto Penedés y Garraf.

Otra comunidad que pasa por completo es la Valenciana. Solo 10 zonas sanitarias lograron la semana pasada el pase a fase 1, lo que provocó la crítica de la Generalitat, que acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de haber introducido criterios de última hora, por lo que demandó más transparencia en el proceso de evaluación. Tras el debate entre ambas partes, Simón confirmó el avance de Castellón, Valencia y Alicante al completo, y añadió que a partir de ahora, para las siguientes fases, serán valoradas por provincias y no por zonas sanitarias. También Andalucía incorpora a la fase 1 las provincias de Granada y Málaga, que se quedaron atrás en la primera calificación, lo mismo que Albacete, Toledo y Ciudad Real, en Castilla-La Mancha, comunidad ya toda en fase 1. El resto del país, en esta misma fase 1, no registra ningún cambio.