Los mayores de residencias gallegas podrán recibir visitas y salir a pasear a partir del lunes

Tras ocho semanas aislados de sus familias y bajo la amenaza del coronavirus, los mayores ingresados en las residencias gallegas podrán al fin recibir la visita de sus seres queridos. Será a partir del próximo lunes, momento en el que la Xunta empezará a reabrir los centros de mayores y atención a la discapacidad. Será progresivo. Para beneficiarse de esta desescalada los geriátricos tienen que cumplir dos requisitos: no haber registrado ningún caso positivo de Covid-19 en 15 días y estar ubicados en concellos con menos de tres contagios por cada 100.000 habitantes. Si cumplen estas condiciones a partir del lunes 18 se autorizará una visita a la semana por cada interno y siempre con cita previa. Y además los ancianos podrán salir a pasear a una distancia máxima de 1 kilómetro de la residencia.

El 82 por ciento de los centros de mayores de Galicia, un total de 388, cumple estos criterios y podría reanudar las visitas y permitir paseos a partir del lunes.

De esta manera la Xunta se adelanta al plan de desescalada diseñado por el Gobierno y que no preveía visitas en los centros de mayores en la actual fase de desescalada en la que se encuentra Galicia. La planificación estatal permite visitas a personas con discapacidad en residencias y viviendas tuteladas en la fase II, que se iniciaría el 25 de mayo, pero no a geriátricos. En la fase III (no antes del 8 de junio) el Ejecutivo establece una previsión de desescalada en estos centros y una revisión del modelo de atención a mayores.

"Entendemos que es razonable. Una visita a la semana es proporcionado y hasta saludable y así nos lo aconsejó el comité clínico del Sergas", explicó ayer el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras la reunión semanal del Gobierno gallego. Eso sí, el Ejecutivo central permite ya la apertura de centros de día, pero Galicia lo ha rechazado al considerar que todavía no es seguro. "Se abrirán cuando lo consensuemos con el sector", avanzó el presidente autonómico.

La vuelta a la normalidad de los geriátricos y centros de atención a la discapacidad de Galicia será "gradual y flexible". En el momento en el que se detecte un positivo en alguna residencia se volverá a cerrar y a confinar a todos sus residentes.

Habrá tres fases. Los centros de más de 60 plazas deberán esperar 15 días para avanzar de nivel. Si son más pequeños, serán solo 10 días. El lunes empezarán en la etapa I. Los hogares residenciales o viviendas tuteladas comenzarán directamente en la fase II.

A partir del lunes los 388 geriátricos que cumplen las condiciones permitirán una visita a la semana, paseos en grupos de un máximo de cinco personas en un radio de 1 kilómetro y se autorizarán las actividades en grupo dentro del centro con un máximo de 10 personas.

En la etapa II se permitirán dos visitas a la semana con cita previa. Los mayores autónomos podrán ir a la farmacia o al banco, preferiblemente a primera hora de la mañana. En la etapa III se recuperará el régimen normal de visitas.

El presidente de la Xunta explicó que la pandemia se está conteniendo en Galicia. En 250 concellos no hubo ningún contagio en los últimos 15 días.