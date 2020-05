102 muertos, la menor cifra en dos meses

España registró 102 fallecidos por coronavirus en las pasadas 24 horas, la cifra más baja desde el 16 de marzo, cuando hubo 21 óbitos, lo que hace que el total de muertos sea de 27.563 desde el inicio de la pandemia mientras que el número de nuevos casos se mantiene prácticamente igual, ya que ayer fueron 539 y el viernes 549.

La caída en el número de fallecidos es uno de los datos más destacados del último balance del Ministerio de Sanidad, según señaló el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

No se registró ningún fallecimiento en Baleares, Canarias, Cantabria, La Rioja, ni en Ceuta y Melilla. En los últimos datos del Ministerio de Sanidad, el total de diagnosticados de coronavirus por PCR, la prueba más fiable de diagnóstico, era de 230.698.

Cataluña vuelve a concentrar buena parte de los nuevos casos, 123 (con un total ya de 55.685). Le sigue Castilla y León con 97 (un total de 18.369), y después Castilla La Mancha, con 74 nuevos casos y un total de 16.587.

Según se precisa en la documentación, Cataluña ha notificado además de los 123 casos nuevos, 98 casos antiguos, con lo que la serie de casos se está revisando. Galicia, con cinco nuevos contagios y 9.041 en total, realizó también una revisión de sus casos y está actualizando la información, con lo que se continuará revisando la serie.

La Comunidad de Madrid, con 38 nuevos casos y un total de 66.210 registrados, consolida diariamente la serie de confirmados por pruebas PCR y asigna a los nuevos notificados la fecha en la que se toma la muestra o se emite el resultado.

A los confirmados por PCR se añaden un total de 45.807 casos diagnosticados por test de anticuerpos, que incluyen tanto las personas con Covid-19 como aquellas sin síntomas en el momento de la prueba. Con ellos, los positivos detectados en España ascienden a un total de 276.505.

Fernando Simón afirmó en la presentación de datos diarios que ahora mismo no se puede asociar ningún repunte en los casos de contagios con la apertura a cierta movilidad de las personas y agregó que prácticamente todas las comunidades evolucionan en los últimos días de manera similar.

"No tenemos realmente y aparentemente brotes, pero sí tenemos un incremento marginal que comunidad a comunidad no es apreciable, pero en el conjunto suman esos 30, 40 o 50 casos más que se observan en el total del territorio", aclaró Simón.

Durante esta semana, explicó el epidemiólogo, se ha ido implementado el nuevo sistema de vigilancia y detección precoz, por el cual "se está haciendo un esfuerzo muy grande por hacer pruebas diagnósticas a cualquier persona con cualquier síntoma por pequeño que sea".

Esto hace que se detecte algún nuevo caso de coronavirus que en un principio parecía asintomático y, además, se están haciendo cribados en colectivos que incrementan el número de detecciones y pruebas a personas que iniciaron los síntomas en semanas anteriores, según reconocía en su intervención.

En relación a que una persona pueda poner en su currículo que tiene inmunidad la haber pasado ya el coronavirus -según puede verse en algunas ofertas de empleo en la Red-, Simón reconoció no entender mucho de leyes pero esta práctica podría ser ilegal. "Si no ilegal, no parece moral", aseguró.

"Estaríamos hablando de que se puede llegar a discriminar a las personas por motivos de salud, ni siquiera de salud porque serán probablemente sanas", declaró Simón. En su opinión, esto "es un entendimiento incorrecto" de lo que significa tener los anticuerpos o no tenerlos. "Como ciudadano me sorprende y me resulta complicado de entender", concluyó el coordinador estatal. Otros expertos recuerdan además que se desconoce cuanto tiempo dura dicha inmunidad.

El gran número de altas de enfermos que se contagiaron durante el pico de la pandemia y la actualización de datos del personal sanitario afectado son las razones que esgrime el Sergas para que Galicia haya perdido el 25% de sus casos activos en solo un día, donde la cifra pasó de los 2.008 del viernes a los 1.510 de ayer (498 menos). Solo en el área de A Coruña la cifra de activos bajó en 163 hasta situarse en 331.

Sanidade asegura que se trata debido al elevado número de altas de estos días -ayer en A Coruña fueron 167 aunque ahí se incluyen las altas a domicilio y quienes siguen en el hospital pero la prueba PCR dio negativo- y a que se están revisando los casos de sanitarios que estuvieron aislados tras una prueba negativa pero que al no estar de baja por incapacidad no recibieron el alta y por tanto no se habían retirado del listado.

En cuanto a los fallecimientos, la comunidad registró ayer dos nuevas muertes en hospitales a las que habría que sumar otros dos fallecimientos ligados al Covid-19 que el Sergas incorpora tras la revisión clínica de otros dos pacientes, lo que eleva la cifra total a 606.

Del total de pacientes positivos en toda la comunidad, 19 permanecen en la UCI, 102 están en unidades de hospitalización y 1.389 se curan en el domicilio. En el caso de A Coruña, hay 26 ingresados y tres en UCI, cifra similar al viernes.

En cuanto a los afectados por el Covid-19 en las residencias de mayores de la ciudad y su comarca la cifra volvió a bajar, según Política Social. Recibieron el alta un usuario de O Portazgo y un trabajador de Sanitas así como doce usuarios y un empleado de Pai Menni (Betanzos) y siete personas del Centro de Atención a la Discapacidad de A Coruña.