Coronavirus en Galicia | Las residencias no abrirán a visitas este lunes

Coronavirus en Galicia | Las residencias no abrirán a visitas este lunes

Las residencias de mayores y de personas con discapacidad de Galicia no permitirán visitas ya este lunes, tal y como lo autorizaba el protocolo del comité clínico del Servizo Galego de Saúde (Sergas), puesto que el Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge expresamente que esto es posible a partir de la fase 2 de la desescalada.

Sin embargo, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este domingo que planteará al Ministerio de Sanidad que estos centros puedan abrir "a mediados de esta semana". En caso de que el Gobierno central no lo permita, la apertura se pospondría hasta que la comunidad entre en fase 2, lo que no ocurrirá hasta, como mínimo, el 25 de mayo.

Así lo ha explicado el titular del Ejecutivo gallego en la rueda de prensa posterior a la décima videoconferencia de líderes autonómicos con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.

A preguntas de los medios, Feijóo ha tachado de "improvisación" que este sábado el BOE recogiese la reapertura de las visitas en residencias "solamente" para la fase 2 de la desescalada, en la que entrarán este lunes las islas de La Gomera, El Hierro y La Graciosa, en Canarias; y Formentera, en Baleares.

"Antes no estaba regulado y ahora, a partir de la fase 2, sí está regulado", ha criticado el presidente gallego, después de que su Gobierno ya tuviese previsto comenzar el desconfinamiento este lunes de más del 80 por ciento de los centros --aquellos que llevan 15 días sin casos de COVID-19 y están en municipios con bajo índice de contagios--, con visitas de familiares una vez por semana y con cita previa.

Ahora, al establecer expresamente la legislación estatal que esto solo es posible en la siguiente fase, la Xunta dedicará esta semana a "notificar a todas las residencias los protocolos" para poder abrir el próximo lunes "de acuerdo con el BOE".



Una resolución "meditada"

No obstante, Feijóo ha adelantado que intentará, durante las reuniones bilaterales con el Ministerio de Sanidad, que se acepte la resolución de la Xunta, porque es "meditada" y "muy muy muy estricta", y que los geriátricos puedan abrir "a mediados de esta semana". "Si no nos dejan, tendríamos que esperar al día 25", ha avisado.

Según el presidente de la Xunta, su intención de comenzar el régimen de visitas desde este lunes partía de que el sábado 9 de mayo el BOE publicó que en fase 1, en la que Galicia entró el lunes 11, se autorizaba la apertura de centros de día de atención a la tercera edad, entre otras instalaciones de carácter social.

"En nuestra opinión, es tanto o más arriesgado movilizar mayores de sus casas a centros de dia y de centros de dia a sus casas que permitir una visita a una residencia que en los últimos 15 días no tuviese ningún positivo", ha abordado.

Con esta postura, ha vuelto a descartar poner una fecha para la vuelta a la actividad de los centros de día, ya que la Xunta lo rechazó para el pasado lunes "por responsabilidad". Ahora, falta que el comité clínico del Sergas redacte el preceptivo protocolo.



Escuelas infantiles

Preguntado acerca de cuándo reabrirán las escuelas infantiles de cero a tres años, Feijóo ha apuntado a que "no hay unanimidad" entre la Sociedad Española de Pediatría, si bien los profesionales del comité de la Consellería de Sanidade están "a favor" si "los padres quieren llevar a sus niños" a los centros.

Así, ha deslizado que la Xunta "asumirá su responsabilidad" y valorará a lo largo de esta semana abrir las guarderías tras consultar tanto a la Pediatría gallega como a la española.

No en vano, Feijóo ha criticado que el Gobierno central "no quiere hablar" del ámbito educativo: "Estamos hablando de si una persona puede ir a pescar de un ayuntamiento a otro y si puede traspasar haciendo ciclismo un término municipal (...). Todo esto está regulado por el Gobierno de forma estricta, pero sin embargo la vuelta a las aulas no se regula".