Coronavirus en Galicia | La Xunta ajusta sus datos y la cifra de activos cae un 25%

El gran número de altas de enfermos que se contagiaron durante el pico de la pandemia y la actualización de datos del personal sanitario afectado son las razones que esgrime el Sergas para que Galicia haya perdido el 25% de sus casos activos en solo un día, donde la cifra pasó de los 2.008 del viernes a los 1.510 de ayer (498 menos). Solo en el área de A Coruña la cifra de activos bajó en 163 hasta situarse en 331.

Sanidade asegura que se trata debido al elevado número de altas de estos días -ayer en A Coruña fueron 167 aunque ahí se incluyen las altas a domicilio y quienes siguen en el hospital pero la prueba PCR dio negativo- y a que se están revisando los casos de sanitarios que estuvieron aislados tras una prueba negativa pero que al no estar de baja por incapacidad no recibieron el alta y por tanto no se habían retirado del listado.

En cuanto a los fallecimientos, la comunidad registró ayer dos nuevas muertes en hospitales a las que habría que sumar otros dos fallecimientos ligados al Covid-19 que el Sergas incorpora tras la revisión clínica de otros dos pacientes, lo que eleva la cifra total a 606.

Del total de pacientes positivos en toda la comunidad, 19 permanecen en la UCI, 102 están en unidades de hospitalización y 1.389 se curan en el domicilio. En el caso de A Coruña, hay 26 ingresados y tres en UCI, cifra similar al viernes.

En cuanto a los afectados por el Covid-19 en las residencias de mayores de la ciudad y su comarca la cifra volvió a bajar, según Política Social. Recibieron el alta un usuario de O Portazgo y un trabajador de Sanitas así como doce usuarios y un empleado de Pai Menni (Betanzos) y siete personas del Centro de Atención a la Discapacidad de A Coruña.