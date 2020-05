Enfermeros de A Coruña agradecen a sus compañeros el trabajo en equipo

"Una pequeña familia que sin unión no hubiera conseguido ni la mitad de logros". De este modo define una enfermera del área de Traumatología Sur del Hospital de A Coruña a todos sus compañeros, que durante nueve semanas han trabajado mano a mano contra el coronavirus ya que parte de esta planta se habilitó para atender a pacientes afectados. Con el objetivo de agradecer esa labor de unión, compañerismo y "fortaleza" en momentos que, reconocen, "fueron duros" y guardar para el recuerdo una imagen de cómo era su día a día en pandemia - "cuando nos comunicábamos con los ojos", señalan-, ocho enfermeros y auxiliares se retrataron ayer durante el turno de la mañana y sorprendieron a sus compañeros con esta muestra de cariño en el grupo de WhatsApp. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos aseguran que resume lo que no pueden expresar con palabras.