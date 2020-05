Con boli, gel y mascarilla a la ABAU

Habrá que esperar como poco hasta el curso que viene para comprobar si los cambios en la enseñanza tras la pandemia que los expertos auguran, o desean, se cumplen. Lo que queda mucho más cerca, a unos cincuenta días, es la selectividad -programada entre el 7 y el 9 de julio-, un examen donde se percibirán, al menos con los presupuestos con los que trabaja ahora mismo la CiUG y las administraciones educativas, algunos cambios, especialmente los derivados de garantizar las condiciones para evitar contagios.

No solo se traducen, como ya avanzaron desde la entidad que organiza los exámenes de acceso a la universidad en Galicia, en la necesidad de contar más espacios para separar físicamente a los estudiantes, sino que ahora mismo este organismo interuniversitario se plantea que los alumnos traigan sus propias mascarillas y geles individuales por "cuestiones de higiene". Así lo señala el representante en la CiUG de la Universidade de Santiago, Celso Rodríguez, quien se emplaza a ver las "condiciones sanitarias en el momento", pero "seguramente" se le pedirá a los estudiantes que traigan ese material de casa, al margen del que puedan disponer desde la organización.

También ayer el sindicato CSIF reclamaba, y así lo va a defender en la mesa de hoy entre Ministerio de Educación y sindicatos del ámbito educativo sobre desescalada en los centros escolares, el uso de mascarillas quirúrgicas obligatorio en la ABAU, "no higiénicas como señala el Ministerio, y tienen que ser suministradas por la administración educativa". En las recomendaciones que la pasada semana el departamento de Isabel Celaá trasladó a las comunidades autónomas para celebrar la selectividad, consta "mantener una distancia interpersonal de 2 metros, y cuando no pueda mantenerse esta distancia, se deberá utilizar mascarilla higiénica". Por ahora, la CiUG lo estudia. Rodríguez argumenta cuestiones de higiene" y de ahí que también recalque que quienes se examinen lleven consigo bolígrafos "suficientes", para evitar que tengan que compartirlos. Los bolígrafos o plumas, incluso su color -deben ser de "tinta indeleble, azul o negra"- aparecen regulados en la convocatoria de selectividad que difunde ya la CiUG en su web, donde, entre otras consideraciones, como los plazos de matrícula o cuándo se podrán consultar las notas, hacer reclamaciones y conocer la calificación definitiva, se incluye un epígrafe específico de instrucciones para el alumnado.

Al lado de indicaciones que ya no son nuevas, pero lo fueron en su momento, como la obligatoriedad de "mantener los pabellones auditivos despejados" para que los miembros de los tribunales puedan verificar que no usan dispositivos auditivos no permitidos para copiar, se suman otras nuevas que tienen que ver con la pandemia. La recomendación de llevar mascarilla y gel entraría ahí, solo que como por ahora la CiUG se lo plantea, no lo ha puesto por escrito. En su lugar queda abierto qué pedirá esos días: "En función de la situación sanitaria del momento, la CiUG dará instrucciones sobre los requerimientos que debe cumplir el alumnado para acceder a los lugares de examen".

Si en este aspecto las instrucciones se concretarán más adelante, también habrá que aguardar un poco para concretar las sedes de los exámenes generales, porque la CiUG espera para tener margen para "ajustar", si hace falta, señala Rodríguez. Lo que sí aparece explicado en el documento, y supone una diferencia radical con años anteriores, cuando solo había la posibilidad de elegir entre opción A y opción B, es una explicación sobre cómo serán unos exámenes que permiten más alternativas para garantizar que los alumnos no se vieran perjudicados por la pandemia. "Cada ejercicio presenta varias preguntas, siendo todas susceptibles de ser elegidas", explica la CiUG en las instrucciones. "En cada ejercicio se indicará el número de preguntas que se deben responder" y el alumno "debe indicar claramente" cuáles va a contestar "y no podrá responder a más preguntas de las señaladas", añaden.

También se concretan otras obligaciones, entre ellas el llevar material "adecuado" para realizar las pruebas de Dibujo técnico o Diseño, así como diccionarios de latín-español o griego-español y una calculadora que no tengan capacidad gráfica. Como en años pasados, no está permitido el uso de móviles, relojes inteligentes o cualquier dispositivo electrónico. La presencia de material no permitido, o el copiar, conlleva un 0 y la expulsión del examen.