El Concello coruñés, partidario de que Visma siga con franjas horarias

El Gobierno permitirá desde esta semana -pendiente de orden ministerial- que los vecinos de núcleos con menos de 10.000 habitantes salgan a la calle sin franjas horarias. Se flexibiliza de este modo una medida que ya era de aplicación a los lugares con menos de 5.000 vecinos que desde el 8 de mayo ya no estaban obligados a cumplir con la normativa de horario. San Pedro de Visma es uno de los enclaves de A Coruña que, por sus características, podría gozar de este privilegio. No obstante, desde el ayuntamiento se considera que todo el territorio forma parte de la malla urbana y que Visma no está separado de ella como para aplicar la medida. Dicen que la última palabra la tendrán la Xunta y el Gobierno. No ocurre lo mismo en Culleredo donde a la espera de mayor concreción acerca de la medida, todo el concello quedaría sin restricción de horarios ya que, informan fuentes municipales, "ningún núcleo cuenta con más de 10.000 habitantes".