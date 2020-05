La mascarilla será obligatoria en interiores y en la calle si no hay dos metros entre la gente

"La población general sana no necesita mascarilla". Este era el mantra que las autoridades españolas repetían desde que comenzó la pandemia. Pero dos meses después, no solo han dejado de no ser aconsejables, sino que pasan a ser obligatorias para todos, también en la calle, si no se garantiza la distancia obligatoria entre personas.

Tras varias rectificaciones del Gobierno español y también de la Organización Mundial de la Salud y del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, el uso de mascarillas será obligatorio tanto en la vía pública como en los espacios cerrados, cuando no se pueda garantizar el cumplimiento de la distancia mínima de seguridad entre personas, fijada en dos metros, además de cuando se viaje en transporte público, según el acuerdo por unanimidad alcanzado ayer entre el Gobierno y las comunidades autónomas durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

La mascarilla ya era obligatoria en todos los transportes públicos, pero a partir de ahora también debe utilizarse en supermercados o tiendas. El uso de las mascarillas quedará regulado en una Orden ministerial que Sanidad publicará en los próximos días, momento en que se conocerá si hay excepciones con los niños o personas que padezcan determinadas patologías respiratorias.

Durante la reunión con las comunidades, el ministro de Sanidad informó del nuevo sistema de comunicación de datos sobre el Covid-19 entre comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, que ahora se hará por la tarde.

El ministro anunció el envío de guantes y de mascarillas a todas las comunidades y adelantó que se dará autonomía a cada comunidad para el detalle de ciertas actividades dentro de la fase 2 de desescalada, en concreto a lo referido a las visitas a los centros de personas mayores. En cuanto a los tramos horarios en la siguiente fase, que desaparecerán, será la comunidad autónoma la que propondrá que se respete específicamente el establecido para personas mayores y con discapacidad.

El número máximo de personas autorizadas en actos culturales al aire libre quedará fijado por salud pública de la Comunidad. Además, el Gobierno murciano ha solicitado pautas para playas, y el Ministerio ha especificado que se abordará en reuniones bilaterales.