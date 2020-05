Sanidad pide que la vacuna sea "bien público" para que llegue a toda la población

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, pidió que la hipotética vacuna del Covid-19 sea considera como "bien público" para garantizar que llega a la población de todo el mundo.

En rueda de prensa tras el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, el epidemiólogo se ha unido a las declaraciones realizadas ayer por el presidente francés, Emmanuel Macron, quien apuntó que "la vacuna contra el coronavirus serán un bien público, fuera de las leyes del mercado".

"A mí me gustaría que todas las vacunas fueran un bien público, no solo esta", ha comentado Simón en rueda de prensa. El experto resaltó que España goza de un Sistema Nacional de Salud (SNS) que "garantiza la vacunación de toda la población". "Eso es un beneficio muy importante, y no es así en todos los países", ha reivindicado Simón.

Por otra parte, valoró que todavía hay "muchas cosas" que se desconocen sobre la inmunidad tras superar la enfermedad. "No sabemos cuánto dura, ni cuán eficaz es, pero produce cierto grado de inmunidad, como casi todas las enfermedades infecciosas". La exposición al virus sin contagio es otra de las incógnitas que Simón atribuye, entre otros factores, a la capacidad de producir las defensas del organismo, que algunas personas "tienen más problemas de producir".