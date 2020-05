"Nos enfrentamos a una pandemia doble por el coronavirus y por los bulos"

La química gallega Deborah García Bello (A Coruña, 1984) es una apasionada de la ciencia y una de sus principales divulgadoras en YouTube y televisión donde copresenta Órbita Laika, en La 2, de TVE. Recientemente, ha publicado el ensayo No Tocar: Ciencia contra la desinformación en la pandemia de Covid-19 (Ed. Paidós). La Cidade da Cultura la ha invitado a la segunda edición de #CulturaLike para reflexionar sobre la divulgación científica en internet. Será hoy, con José Luis Crespo y a través de la web y redes sociales de la entidad cultural.

Un documento de la Unesco habla de una epidemia de desinformación por el Covid-19. ¿Qué opinión tiene usted?

Es una pandemia doble. Por un lado, está la de la enfermedad y por otro, la pandemia de la desinformación por los bulos y la confusión provocada por algunos medios o gente interesada en crear confusión sobre las recomendaciones que hacen las autoridades sanitarias. Se crea demasiado ruido y, al final, la gente no sabe si llevar mascarilla o no, si tiene que llevar guantes o no; con qué puede desinfectar las cosas de casa. La gente ya no sabe a qué fuentes acudir ni qué cosas son ciertas o no.

¿Se puede deber esta situación, en parte, a la labor de los gobiernos de distintos estados?

Sí, hubo mensajes contradictorios entre los distintos gobiernos. A veces, no falló tanto la información que transmitían como la forma de transmitirla. Crearon confusión por no contar con profesionales de comunicación científica.

Cuando Donald Trump insinuó que inyectarse lejía en el cuerpo podría servir como una forma de lucha contra el nuevo coronavirus, le acompañaba la doctora Deborah Birx y esta no intercedió para aclarar la metedura de pata. Parece que ahí pesó más el cargo que el deber científico.

Sí, en ese momento alguien debería haberle cortado y decir que eso no era así; pero yo no sé cómo son los protocolos allí. Incluso desde nuestros gobiernos hubo cosas que se pudieron explicar mejor echando mano de divulgadores científicos.

En los últimos días, ha habido revuelo con la OMS y el contagio con objetos.

La OMS recientemente dijo que no tenemos pruebas del contagio por contacto por objetos. La gente puede pensar que los objetos ahora no contagian pero eso no fue lo que dijo la OMS. Lo que dijo es que no hay un registro de contagio por objetos. No dice que no sea posible; o más o menos probable.

¿Qué opina sobre el debate de llevar mascarilla por la calle?

Fue otro error de comunicación. En Japón, la gente tiene un catarro y lleva mascarilla. Sabe cómo ponerla o sacarla. Pero en nuestro territorio, la mayoría de la gente no se había puesto una mascarilla en la vida. Y así vemos gente por la calle que solo tapa la boca con la mascarilla en vez de tapar boca y nariz; otra toca continuamente la mascarilla con las manos; o la pone de collar o diadema... Con estos ejemplos, aumenta el riesgo de contagio. A esto hubo que sumar el problema del desabastecimiento de mascarillas. La principal medida es mantener el distanciamiento de dos metros. Es fundamental y no lo respetamos.

¿Le sorprende ver a gente amontonada en las terrazas casi codo con codo?

Quizás sí me lo esperaba el primer día pero que se siga manteniendo... Desde que entramos en fase 1, se ve un porcentaje importante de gente y terrazas donde se pasa de todo. Me parece de locos y una vergüenza.

¿Qué se podría hacer?

Hay que regular más las cosas; para eso están las autoridades. Si en una terraza no se respeta la distancia de seguridad, ¿por qué no pone orden la policía? Si en los supermercados hay cintas en el suelo para indicar cómo mantener la distancia de seguridad, igual tenemos que hacer eso en terrazas.

¿Qué claves da para comunicar ciencia?

Primero, te tiene que apasionar la ciencia y hay que tener formación científica. Para las dotes comunicativas, hay máster en comunicación para aprender estrategias. Hay personas que se forman en teatro; otros son profesores. Otra cosa fundamental es estar en el mundo real, relacionarse con gente no científica para saber qué saben y qué no.