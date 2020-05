Asegura que el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos debería haberse decretado ya "desde el primer día de desconfinamiento en el que se permitió salir a pasear" ya que es una medida clave para frenar la transmisión del virus. "En las ciudades es muy difícil mantener la distancia de seguridad y aunque las mascarillas quirúrgicas no nos protegen a nosotros mismos, impiden esparcir las gotitas y poder transmitir el virus. Si todos llevamos mascarilla, al final todos estamos protegidos", resalta la vicepresidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña, Margarita Muñoz.

¿Qué le parece la obligación del uso de mascarillas en espacios públicos?

Creo que es conveniente. Como el uso de guantes no me parece adecuado porque nos da una falsa sensación de seguridad y no los lavamos igual que las manos -lo que puede hacer que se contaminen-, creo que el uso de mascarillas es conveniente ahora y lo era antes. Deberían ser obligatorias desde el primer día de desconfinamiento porque era previsible que ciertas zonas iban a concentrar a mucha gente durante las horas del paseo.

¿Qué ventaja tendrá que toda la población las lleve?

Son necesarias porque guardar la distancia de seguridad es complicado. Igual en el rural o si sale uno al campo no, pero en muchas zonas de las ciudades como ocurre con el paseo marítimo de A Coruña es imposible guardarla. Hay mucho Covid asintomático y todos hemos podido estar expuestos al virus. Por eso aunque llevar la mascarilla quirúrgica no protege a uno mismo, impide esparcir nuestras gotitas y si todos las llevamos, al final todos estaremos protegidos.

¿En qué zonas de A Coruña cree que será necesario usarlas?

Hablo del paseo marítimo y sus alrededores porque estos días he visto cómo está. Habrá otras zonas de la ciudad igual más desiertas, donde la gente no tiene problema para guardar la distancia. Debe usarse el sentido común. En un supermercado o comercio, por ejemplo, habrá que usarla porque no puedes mantener la distancia.

¿Qué tipo de mascarilla es la más adecuada?

Como farmacéutica a nivel individual me parece que la más adecuada es la quirúrgica.

¿Qué diferencia hay con la higiénica?

La quirúrgica es un producto sanitario, ha pasado una serie de controles, ha sido probada y eso ya da cierta seguridad. En el caso de las higiénicas las hay de distinta composición, distintos filtros...

¿Y las hechas en casa? ¿No son aconsejables?

Es como ponerse una bufanda o un trapito, no sirve para nada. Hay quien dice 'mejor que nada', pero el problema es que las mascarillas quirúrgicas tienen una serie de filtros que está comprobado que impiden la salida del virus durante al menos 4 horas, es algo probado y con las caseras eso no se tiene. Además la gente confunde impermeabilidad con capacidad para transmitir el virus. Hay quien las ha elaborado con un material que no permite traspasar el agua, pero ¿sabemos si el virus no puede pasar?

¿Cuáles son los principales errores a la hora de utilizar las mascarillas?

Uno muy habitual es ponerlas al revés. En el caso de las quirúrgicas lo azul tiene que ir hacia fuera, que nadie piense que al darle la vuelta el filtro le protege a él y no a los demás. Otro error es no llevarla bien, por ejemplo, con la nariz fuera. Así no sirve para nada. Igual que bajársela para hablar que es precisamente cuando más riesgo hay de poder salpicar. Hay que llevarla siempre que tape la nariz y el mentón. También puede haber errores al sacarla, debe hacerse siempre por las gomas y no tocar el resto de la mascarilla con la mano. Y es conveniente, para evitar problemas en la piel por su uso, hidratar muy bien la piel.

¿Hay forma de usarlas sin que se empañen las gafas?

Hay algunos trucos para usarlas sin problema, sí. Uno de ellos es poner un esparadrapo hipoalergénico en contacto con la piel en la parte de arriba de la mascarilla que va pegada a la cara. También hay videos que explican cómo con un pequeño nudito en un extremo se crea una especie de triángulo que favorece que no se empañen.

¿Es posible reutilizarlas si no se ha agotado su vida útil?

Sí. Las mascarillas tienen cuatro horas de uso, pero si un día la utilizas solo dos puedes guardarla para otro día. El virus puede vivir cuatro días en ella, conviene tener cinco mascarillas y dejar la que usemos hoy cuatro días en cuarentena y reutilizarla el quinto. Es una forma de rentabilizarlas porque aunque valen 0,96 euros eso hay que multiplicarlo por los miembros de la familia y por el tiempo que tendremos que llevarlas.

¿Hay stock o prevén problemas de desabastecimiento?

Ahora mismo no hay ningún problema de abastecimiento así que no hace falta hacer acopio de mascarillas. Si de repente la demanda es 20 o 40 veces más alta de lo habitual es cuando puede haber problemas pero causados por los propios ciudadanos. Hoy mismo tuve que encargar en mi farmacia y hay disponibilidad sin problema.

¿Notan más demanda?

Estos días ya hay algo más de demanda, gente que igual hasta ahora no tenía mascarillas y que ahora ha visto que será bueno y necesario tener alguna.