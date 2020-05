La mascarilla ya es obligatoria en la calle y espacios públicos para mayores de seis años

El uso de mascarillas en la calle o espacios públicos cerrados cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de dos metros es obligatorio desde hoy para todos los mayores de seis años, según acordó el Ministerio de Sanidad con las comunidades y se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado. El objetivo es reducir la transmisión comunitaria del virus. "Se ha demostrado la capacidad de las mascarillas para bloquear la emisión de gotas infectadas, algo muy importante cuando no es posible mantener la distancia de seguridad", indica Sanidad, que recuerda que es un buen camino para frenar contagios mientras no existe una vacuna contra el virus.

E¿Quién debe llevar mascarilla? Es obligatoria para todos los mayores de 6 años aunque el Ministerio de Sanidad también aconseja su uso en niños de 3 a 5 años.

E¿Hay alguna excepción? Solo quedarán exentas de esta obligación las personas con algún "tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por su uso, las que tengan motivos de salud debidamente justificados o aquellas que por su situación de discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta que lo hagan inviable", informa Sanidad.

E¿Cuándo habrá que llevarla? Tanto al aire libre como en espacios públicos cerrados como supermercados si no es posible guardar la distancia mínima de dos metros. "Debe funcionar el sentido común. En muchas ciudades como A Coruña es difícil mantener la distancia en el centro o por el paseo marítimo. Siempre que no se pueda guardar habrá que utilizarlas", explica la vicepresidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña, Margarita Muñoz.

E¿También para correr o hacer deporte? Depende de la aglomeración de gente en donde se practiquen estas actividades. Pese a que la orden no recoge expresamente esta circunstancia, sí especifica que no es obligatoria la mascarilla en "actividades incompatibles" con su uso. Fuentes de Sanidad aseguraron ayer que, entre estas actividades, puede estar correr, salir en bicicleta y practicar un deporte al aire libre "que requiera tal esfuerzo que dificulte la respiración".

E¿Y en las terrazas? Será obligatorio su uso hasta la cafetería si no se puede mantener la distancia de seguridad. La orden ministerial recoge expresamente la ingesta de alimentos o bebidas como "actividades incompatibles" con su uso.

E¿Hay multas para quien no las lleve? La policía podrá sancionar a quienes incumplan la obligación y no atiendan el requerimiento de los agentes de abandonar el lugar, según informó ayer el Ministerio del Interior. Durante los primeros días de entrada en vigor de la orden, las fuerzas de seguridad potenciarán la función pedagógica. Después si la infracción es al aire libre se instará a ir a una zona donde se puede mantener la distancia y si es en un espacio cerrado a abandonar el lugar. Si no se hace habrá sanción.

E¿Qué tipo de mascarilla debo utilizar? Sirve cualquiera pero tanto el Ministerio de Sanidad como la Organización Mundial de la Salud aconsejan utilizar mascarillas higiénicas o quirúrgicas y dejar las de tipo FFP para los profesionales sanitarios o que tengan contacto directo con afectados por el coronavirus.

E¿Qué precio tienen? Depende del tipo de mascarilla. Las quirúrgicas, que son un producto sanitario, son las únicas cuyo precio está regulado por el Gobierno y es de 0,96 euros la unidad. Aunque se pueden encontrar en paquetes envasados en diferentes establecimientos, por unidades sólo se venden en farmacias. Las higiénicas pueden encontrarse más baratas en algunos supermercados y el precio de las FFP oscila entre los cinco y los siete euros.

E¿Cuánto tiempo puede usarse la misma mascarilla? Aunque depende de cada modelo y del fabricante, la guía del Ministerio de Sanidad revela que, salvo las reutilizables -que deben especificarlo en el etiquetado-, la vida útil no suele superar las cuatro horas.

E¿Puedo utilizar varias veces la misma si he estado menos de 4 horas con ella? Sí. "Lo que cuenta es el tiempo total de uso, no las veces que se ponga", indica Margarita Muñoz, quien recuerda que el virus puede sobrevivir hasta cuatro días en una mascarilla. Por ello, aconseja tener cinco e ir alternándolas. "Si hoy la uso solo dos horas, la guardo y la dejo como quien dice cuatro días en cuarentena y al quinto puedo usarla las dos horas que le quedan", asegura.

E¿Cuál es la forma correcta de ponerla? Hay que lavarse las manos al menos durante 40 segundos, cogerla solo por las gomas y ponerla -en el caso de las quirúrgicas siempre el lado de color azul hacia afuera- sobre nariz y boca asegurando que no quedan grandes espacios entre la cara y la mascarilla. Se colocan las gomas por las orejas y se ajusta la pinza de la zona de la nariz. Nunca hay que tocar la mascarilla con las manos.

E¿Dónde la guardo? Tras quitarla con las manos limpias y solo tocando las gomas, los expertos aconsejan dejarla en una bolsa (la propia donde venía) hasta que vaya a utilizarse en otra ocasión si es que no se superó las 4 horas de uso.