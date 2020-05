"Los machacados por el virus, los mayores, están preocupados por los jóvenes"

Javier Yanguas es el director científico del Programa de Mayores de la Caixa, que ha hecho un seguimiento a unas 120 personas de diversos lugares de España para conocer cómo han vivido el confinamiento, cuáles han sido sus fortalezas y qué es lo que hace que una persona mayor viva mejor el confinamiento. "Todo se ha centrado en lo malo, en estas imágenes y números dramáticos de las residencias, cuando en realidad la mayor parte de la población mayor ha llevado bastante bien el confinamiento -apunta este experto-. No digo que no haya habido problemas, pero creíamos que era importante no solo destacar lo negativo, sino también ver lo positivo".

¿Qué es lo que han visto para extraer esas conclusiones positivas?

La vida de la gente mayor se ha definido en este confinamiento por los contrastes: a veces lo pasan mal, pero resisten; se sienten tristes, pero son capaces de plantarle cara al desánimo; lloran pero intentan recuperar la alegría? Me parece muy importante esa capacidad de lucha. Nos hemos encontrado con gente de 70, 80, 90 o cien años y tienen esa capacidad de lucha por adaptarse, de tirar p'alante, y eso les define.

¿Qué más?

Esa brega cotidiana no es un salvoconducto para superar bien el confinamiento, no les libra de pasarlas canutas ni de tener problemas. Pero siendo vulnerables y teniendo problemas, por ejemplo, para hacer la compra o gestionar sus emociones, sacan la fuerza de esa vulnerabilidad.

¿Y de lo malo?

Lo que peor han llevado son las pérdidas de familiares, de amigos, de compañeros... Hay centros de mayores que han tenido una veintena de bajas, personas que han muerto. El dolor de las pérdidas les ha hecho daño, y se han sentido a veces indefensos ante un virus invisible que les podía matar. Y han sufrido por la imposibilidad de despedirse de sus amigos o familiares. También el miedo a morir. Ha sido un cóctel emocional malo.

Claro.

También sorprende su preocupación por el futuro, no tanto por el propio, porque muchos creen que tienen la vida resuelta, sino por el ajeno: de sus hijos, nietos, los jóvenes? la crisis económica que viene. Resulta paradójico, y a veces a mí me conmovía. El grupo de riesgo del coronavirus, los mayores, ve a los jóvenes como el grupo de riesgo de la pospandemia. Los machacados señalaban que están preocupados por los fuertes y vigorosos, por decirlo de otra manera.

¿Qué tipo de personas mayores han llevado mejor el confinamiento?

Las optimistas, los más agradecidos, los que tienen recursos personales (no dinero, sino habilidades, conocimientos, estrategias?), los que tienen flexibilidad para cambiar sus roles? Hay mayores que nunca habían cuidado de sus esposas y ahora se han convertido en cuidadores. También los comprometidos con el bienestar de los demás. Ha habido gente que llamaba por teléfono, que era lo fácil, pero también los que hacían tápers de comida para otros, grababan bailes, mandaban libros? La gente que ha hecho muchas cosas por los demás lo ha llevado mejor. Han hecho que sea un tiempo sea vivido en negrita y subrayado. Han llevado mejor esto las personas que se llevan bien con la soledad, con una actitud proactiva. Aquellos más pasivos o que se resignaban lo han llevado peor. A los que les gusta hacer actividades solitarias, que saben pasar tiempo con ellos mismos han estado mejor. Es importante tener rutinas, ser proactivo, tener flexibilidad cognitiva, conocimientos, habilidades, autogestionar bien la soledad?

¿A los mayores que padecen demencia incipiente o moderada, se la ha acelerado?

Esta pandemia ha sido bastante injusta con los invisibles. Me refiero a los cuidadores de las personas con demencia, o con problemas de salud mental. Pueden ser también los niños con trastorno del espectro autista. Teníamos que haber tomado medidas capaces de captar esa diversidad. Hemos tomado medidas homogéneas pensando en que todo el mundo iba a estar teletrabajando en casa, como tú y yo. Ha habido personas que han empeorado sus conductas con demencia, cuidadores que lo han pasado muy mal, episodios de angustia? Señalar a la vejez como grupo de riesgo les ha hecho mucho daño a los mayores. Se podía haber hecho señalando más las condiciones de salud que la edad, No pocos mayores han interiorizado que estaban en peligro, que se iban a morir y que sus hijos no los podían ver.

¿Ha habido mayores de los de "para lo que me queda en el convento?", que no se ha tomado en serio el confinamiento?

Tanto no, pero había una mujer de 93 años que me comentaba la tontería esa de que estamos en una guerra, y la épica de la guerra. Ella vivió la Guerra Civil siendo niña y decía que pasó hambre, frío y no tenía agua corriente, y que esto de guerra no tenía nada. "Dice la gente unas tonterías de mucho cuidado", me comentaba. Y ella no salía de casa y se cuidaba. Se ha demostrado que en aquellos lugares donde ha habido redes comunitarias de apoyo, de los vecinos, se ha llevado mucho mejor el confinamiento. A esta mujer unos voluntarios le llevaban la comida y le bajaban la basura, y le hablaban cinco minutos. También me he encontrado gente que se rebelaba contra eso de que los mayores no podían salir de casa por ser grupo de riesgo. En general no les ha gustado el trato que les daban, como si fueran ciudadanos de segunda, sin contar con ell0s. Demandan un trato de ciudadanos, de personas adultas.

Decía hace un año que la globalización y la precarización laboral impedirán que los hijos cuiden de los padres en el futuro. Ahora, con esta crisis que endeudará aún más el país, será todavía más difícil que se cumpla ese pacto intergeneracional.

Tenemos un reto de primera magnitud, renovar este pacto intergeneracional. El Covid-19 lo pone en una perspectiva de mayor importancia. Frente a ese espejismo del individualismo rampante, esta pandemia ha puesto de manifiesto que dependemos los unos de los otros. El pacto estaba en entredicho por mil causas, porque vivimos más, cada vez hay más personas mayores, nacen menos niños, vivimos más solos, la globalización? Mil cosas ponen en entredicho este pacto, y tenemos que hacer esfuerzo por recuperarlo. El pacto tiene que ver con los cuidados. Los adultos cuidamos de nuestros hijos y mayores buscando reciprocidad, para que cuando seamos mayores cuiden de nosotros. Ese pacto es el eje central de nuestra sociedad.