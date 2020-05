"La renta mínima evitará que millones de personas caigan en la marginalidad"

A la "incertidumbre inherente" a cualquier tipo de previsión se suma estos días la dimensión sanitaria "que muchos colectivos en general y los economistas en particular no controlamos", admite Juan Ramón García, economista principal de BBVA Research. Hace apenas dos semanas que pronosticó una caída de la economía española del 8% este año en un escenario base y lo conocido ya oficialmente del primer trimestre -un 5,2%- y el alargamiento del confinamiento confirman que la contracción será peor.

Dada la importancia del consumo, ¿cómo valora las medidas públicas de las prestaciones?

Han sido muy relevantes. Tanto las de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) como las de autónomos pretenden que el trabajador no se desvincule de la empresa y que pierda su renta lo menos posible. El consumo hubiera caído dos puntos más si no se hubieran tomado.

Y tres puntos y medio del PIB junto con la liquidez, según sus estimaciones.

Exacto. El efecto es muy significativo.

¿Esto evidencia el sentido de la renta mínima vital?

Tiene sentido porque hay una parte importante de la población que no se está beneficiando de estas políticas de aseguramiento. Hay tres colectivos muy claros: trabajadores temporales de corta duración sin derecho a prestación, gente que ya estaba desempleada y se le puede acabar y un tercer grupo difícil de cuantificar que trabajaba en la economía sumergida. No sabemos exactamente cuántas personas suman, pero son varios millones de personas que necesitan un sustento para vivir. El ingreso mínimo, no sé si transitorio o permanente, es necesario para que no caigan en la marginalidad.

¿De qué depende que la recuperación en el tercer trimestre sea intensa, como apuntan en el informe? ¿Un rebrote, del confinamiento, de que el efecto no sea tan malo en sectores tan intensos en empleo como hostelería y comercio?

Un poco de todo lo que has dicho. Habrá un rebote por puro efecto estadístico. Al partir de cifras muy bajas, aunque la actividad aumente poco, se notará el crecimiento. Es cierto que esperamos que la incertidumbre asociada a la situación sanitaria se atenúe, pero hasta que exista una cura o una vacuna, el riesgo de rebrotes y confinamientos seguirá. Cualquier pequeño incidente en este sentido supone un riesgo enorme para la actividad económica y el empleo.

Las posibles repercusiones de todo esto la automoción ya no son solo comerciales. El debate de la "repatriación" de la producción pone en peligro un sector fundamental en el empleo y en la industria española y gallega.

El automóvil está muy acostumbrado a la utilización de mecanismos de ajuste transitorio de empleo para adaptar la producción. Lo gestiona mejor que cualquier otro sector. Más de la mitad de los ERTE el año pasado en España fueron en la industria de la automoción. La desglobalización de la economía es un riesgo que está ahí y puede afectar también a otras ramas industriales. En comparación con otros países, España tiene el déficit de no contar con una casa matriz en el sector. Tenemos que ver cómo evoluciona. Ahora son solo especulaciones.

Es una de las supuestas lecciones de esto, no depender tanto de producción de lejanía. A nadie se le escapa lo de China. Pero eso también implica poder perder producción que alguien deslocalizó a tu país, ¿no?

Por supuesto que es un escenario al que no queríamos llegar nunca, el de una guerra comercial. Ningún país sale indemne, como hemos visto últimamente con los conatos entre EEUU y China. Se trata de una cuestión compleja y más en un sector como el de la automoción. No puedes trasladar una industria de un día a otro, los costes son enormes y puede haber represalias por parte del país de origen.