Galicia avanza a la fase 2 pero el Gobierno vuelve a rechazar los viajes entre distintas provincias

Galicia dará el salto el próximo lunes a la fase 2 de la desescalada. El Ministerio de Sanidad autorizó ayer el nuevo estadio que permitirá relajar las restricciones que afectan a la población y a la actividad económica. Pero la movilidad, aún siendo mayor que en los últimos quince días, seguirá limitada al interior de cada provincia porque el Gobierno central ha rechazado la propuesta de la Xunta de Galicia de considerar toda la comunidad autónoma como una unidad territorial por la que los gallegos pudieran circular libremente.

Pese a la nueva negativa, ya que el Ejecutivo autonómico había reclamado también esta posibilidad cuando ascendió a la fase 1, la Xunta volverá a plantear esta demanda mañana en la reunión que Alberto Núñez Feijóo mantendrá con Pedro Sánchez y los demás presidentes autonómicos.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, no dio explicaciones sobre las razones por las que se rechazó la solicitud gallega. "De momento no está permitida la movilidad entre provincias", dijo en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en la que informó del proceso de desescalada. Previamente, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, sostuvo que "la limitación de la circulación de las personas" por el territorio resulta "clave" para "controlar la enfermedad". En este sentido, añadió que la población no puede "perderle el respeto al virus para no echar por tierra" lo que se ha "alcanzado hasta ahora como sociedad". En este sentido, Salvador Illa apremió a las comunidades a proseguir con intensidad la detección de nuevos positivos para aislarlos e impedir la propagación de la enfermedad.

Antes de conocer la decisión de Sanidad de impedir la movilidad de los gallegos por toda la comunidad, Feijóo ya sospechaba que no lo iba a permitir, lo que lamentó. De igual forma, expresó su disconformidad por no atender tampoco otras alternativas de mayor circulación interprovincial, como la posibilidad de visitar a familiares mayores o poder pernoctar en las segundas residencias. Pero ya avanzó que realizaría de nuevo todas estas peticiones mañana a Pedro Sánchez.

EPaseos y deporte. La fase 2, que como mínimo tendrá una duración de dos semanas, da libertad para pasear y hacer deporte dentro de la provincia durante todo el día, con la excepción de las franjas horarias reservadas a los mayores y a las personas dependientes (de 10.00 a 12.00 horas y de 19.00 a 20.00 horas). Los desplazamientos entre provincias, salvo cambio de criterio, quedan para la fase 3. Mientras tanto, los gallegos han de limitar su movilidad al ámbito provincial. Las únicas excepciones que se permiten responden a motivos laborales, sanitarios y de asistencia a personas mayores o dependientes.

EReuniones sociales. Desde el lunes se amplían a 15 los participantes permitidos en reuniones sociales en domicilios, bares y restaurantes, y a 20 los que pueden realizar en grupo actividades de turismo activo y de naturaleza. También se da luz verde a la celebración de congresos, encuentros, reuniones de negocio y conferencias sin que se supere la cifra de 50 asistentes.

EBares y restaurantes. Si en la fase 1 ya pudieron abrirse las terrazas de los bares y restaurantes, ahora podrán hacer lo mismo en el interior de los locales, pero siempre que no se supere el 40% del aforo y que los clientes sean atendidos en mesas y nunca en la barra. Las terrazas seguirán con una limitación del 50% y las discotecas y bares de ocio nocturno deberán continuar cerrados. Es un gran avance para los restaurantes, que en su mayoría no disponían de terrazas, y que a partir de ahora podrán volver a servir a sus clientes respetando las distancias y desinfectando todo.

EHoteles. Los establecimientos hoteleros se benefician también de la relajación de las restricciones. Podrán abrir al público las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos, siempre que no se supere un tercio del total de su aforo.

ECines y teatro. La cultura dejará de estar confinada. El público volverá a las salas siempre que no superen un tercio de su capacidad o superen un máximo de 50 personas. En el caso de las salas de cine, de los teatros o de los auditorios siempre con butaca preasignada. Las bibliotecas y los paseos seguirán funcionando como en la fase 1.

ELugares de culto y velatorios. Se permitirá la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere el 50% de su aforo y el máximo de asistentes a los velatorios será de 25 personas en espacios al aire libre (diez más que en la fase 1) y de 15 en espacios cerrados (5 más que antes).

EBodas. La cuarentena dejó en el dique seco cientos de parejas que han tenido que buscar nuevas fechas para sus enlaces matrimoniales. Pero a partir del lunes vuelve a haber un espacio para celebrarlos. En esta fase podrán hacerse todas las ceremonias nupciales siempre que no se supere el 50% del aforo del lugar, teniendo presente que al aire libre se pueden juntar un máximo de 100 personas y en entornos cerrados, 50. Durante la celebración han de respetarse las medidas de distanciamiento social e higiene.

EPiscinas. Bañarse en la playa o en las piscinas municipales y de las comunidades de vecinos será una de las principales novedades a partir del lunes de la próxima semana. En las piscinas, en todo caso, el aforo quedará limitando al 30% de la capacidad.

EAnticipación en 219 concellos. Antes de que todas estas medidas entren en vigor, ya se podrán aplicar hoy en 219 ayuntamientos gallegos, para los que rigen las mimas condiciones que para los territorios en fase 2 por el hecho de tener menos de 10.001 habitantes. Por tanto, dos tercios de los concellos se anticiparán 48 horas al resto de los municipios.