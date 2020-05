Coronavirus | A clase con precaución

Casi la mitad de la población española estará a partir de mañana en la fase 2, en la que reabrirán institutos y acudirán voluntariamente alumnos de niveles altos, como han decidido la mayoría de las comunidades; aquellos que se juegan pasar de etapa e ir a selectividad. Sin embargo, la vuelta al cole, entendida como tal, no se producirá hasta septiembre.

En los institutos: mascarillas obligatorias si no es posible guardar dos metros de distancia (en Galicia: entradas, salidas y nudos con poco espacio, pero no en las aulas). También son obligatorias en el transporte escolar. Además, las familias deberán realizar la toma de temperatura al alumno todos los días antes de salir de casa para ir al centro educativo. No podrán acudir alumnos con síntomas en cuarentena y en caso de detectarse en el centro, deberán ser aislados. La mayoría descarta la vuelta de 0 a 6 años (si bien la Xunta, por ejemplo, decidirá en los próximos días si conviene reabrir guarderías 0-3 años).

►Galicia. Se permite el regreso a las aulas de forma voluntaria a alumnos de 2º de Bachillerato y últimos cursos de FP y está pendiente qué pasará con las escuelas infantiles (0-3).

►Asturias. Prioriza también 2º de Bachillerato y últimos cursos de FP, con opción de realizar sesiones de refuerzo para 4º de ESO.

►Cantabria. Empiezan el 8 de junio. También de modo voluntario. Alumnos de 2º de Bachillerato, últimos cursos de FP y los de Enseñanzas de Régimen Especial que tengan que presentarse a prueba de acceso.

►País Vasco. Apuesta por el alumnado de fin de ciclo: 2º de Bachillerato, últimos cursos de FP y 4º de ESO, si bien los sindicatos educativos cuestionan la incorporación de este último nivel. También hizo un guiño el Gobierno "a los más vulnerables".

►Navarra. No se prevé una vuelta ahora sino a partir del 1 de junio, para que puedan acudir con carácter voluntario alumnos de 2º de Bachillerato para preparar la EBAU.

►La Rioja. Desde el martes 26 de mayo, a partir de 4º de Primaria (incluido), algunos alumnos podrán ir a clase. Se trata de alumnos que serán "prescritos" para volver a clase "por condiciones pedagógicas".

►Comunidad Valenciana. Cuando pase a fase 2, el alumnado podrá ir al centro por cuestiones específicas voluntariamente. Se podrán organizar clases presenciales de 10 alumnos en los últimos cursos de cada etapa a partir de primaria y tutorías presenciales.

►Aragón. Solo se va a permitir la vuelta a estudiantes de 2º de Bachillerato y segundo ciclo de FP para preparar la EBAU y la prueba extraordinaria de FP. También escuelas infantiles de ayuntamientos y privadas si cumplen las condiciones a lo largo de junio.

►Andalucía. La Junta no prevé el regreso de alumnos a las aulas este curso (lo plantea para septiembre). Los docentes sí podrán incorporarse las dos últimas semanas de junio: tareas administrativas y preparar el próximo curso. En el caso de los menores de 0 a 6 años lo considera un tema de conciliación en manos de Igualdad.

►Comunidad de Madrid. No llegaría a la fase 2 hasta el 8 de junio como pronto y aún no ha anunciado medidas en materia educativa.

►Castilla y León. Ha decidido no abrir los centros educativos, a excepción del programa Crecemos en los meses de julio o agosto.

►Castilla-La Mancha. En la fase 2, contempla que el alumnado de los cursos finales puedan volver a las aulas, de forma voluntaria y con cita previa, para desarrollar actividades de refuerzo, apoyo, tutoría y atención de dudas.

►Medidas de higiene y seguridad. Según las instrucciones del Gobierno, las entradas y salidas serán ordenadas, en fila y con distancia interpersonal. Los padres solo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo (para trámites e incluso recoger material). Cuando un estudiante presente síntomas, se le facilitará una mascarilla y otra para la persona adulta que cuide de él hasta que lleguen sus progenitores y permanecerá en una sala para uso individual. Los centros efectuarán una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una vez al día, reforzándola en las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas y otros elementos de similares características. El autobús escolar, donde serán obligatorias las mascarillas, se limpiará y desinfectará dos veces al día.