Cotizar en tiempo de pandemia

El virus no solo ha contagiado ya a más de cinco millones de ciudadanos en el mundo, también ha dado el salto a la economía y a la Bolsa. Esta es la radiografía bursátil de uno de los principales expertos gallegos , el coruñés David Galán, CEO de Bolsa General Asesores, profesor de la E.F. Bussines School y coautor de 'El pequeño libro de los grandes inversores'. Las pérdidas son ingentes pero también hay compañías que "se están dando un festín"

La historia bursátil denomina como Black Monday (o Lunes Negro, en español) al colapso en el mercado de valores ocurrido el pasado 9 de marzo. Los mercados abrieron con el porcentaje más bajo, precedidos de dos semanas de considerables caídas. Las Bolsas mundiales sufrieron la mayor caída desde 2008, durante la Gran Recesión, a causa del impacto del coronavirus y de uno de sus efectos colaterales: la guerra de precios del petróleo entre Rusia y Arabia Saudí. En EEUU se activó el interruptor automático después de que las acciones cayeran bruscamente, lo que detuvo el comercio durante quince minutos. En España, el Ibex sufrió una caída del 7,96%, su nivel más bajo desde junio de 2016 tras el referéndum del Bréxit, cuando perdió un 12,35%. Una semana después, el selectivo español padecía otro castigo del 7,8% en un nuevo Lunes Negro. El experto coruñés David Galán analiza a continuación el escenario bursátil en la era Covid.

EImpacto del coronavirus en la Bolsa. "La marca del Covid-19 ha sido muy potente en los mercados. En primer lugar, provocó la caída de más del 30% desde máximos más rápida en la historia de Wall Street, con un desplome del precio del petróleo y un mayor impacto en empresas cíclicas (automovilísticas, petroleras, químicas o siderúrgicas) y especialmente las ligadas al sector turístico, con las aerolíneas o empresas de cruceros como uno de los sectores más damnificados. Además, se han batido todos los récords, desde que hay registro, de aumento del paro en EEUU y las estimaciones del Producto Interior Bruto (PIB) del segundo trimestre hacen prever datos catastróficos. Esto ha provocado una reacción en cadena de los diferentes Bancos Centrales para intentar aliviar, paliar y concentrar la crisis en el menor tiempo posible. EEUU anunció los mayores estímulos de la historia. Por otro lado, las empresas ligadas a la tecnología están viviendo un festín. Dado que las medidas de confinamiento solo permitían trabajar desde casa, muchas empresas de tecnología han hecho su agosto, como Zoom Comunications. También Facebook, con aumento del tiempo de uso de las redes sociales, o Amazon, con un aumento exponencial de pedidos. También Microsoft se encuentra en máximos de la historia o Logitech al aprovechar un mayor uso de periféricos de ordenadores. Los ámbitos típicamente defensivos han hecho gala de ello, como el sector de la salud, de un buen número de empresas que se benefician de la fabricación de test de coronavirus o de rumores sobre el avance en investigación de vacunas, casos de Innovio o Moderna".

EConsecuencias del Covid-19. "Los efectos son numerosos. A nivel económico llevará a casi todos los países a la recesión, que probablemente evitará China, pero que muy difícilmente impedirán otras grandes economías como la Eurozona, Reino Unido o Estados Unidos. Japón ha confirmado esta semana que entra en recesión (dos trimestres consecutivos de contracción del PIB). Desgraciadamente vuelven a evidenciarse los problemas de la Unión Europea (UE) para tomar medidas rápidas y de forma coordinada, y también respecto de EEUU que, como ya ocurrió en 2008, actuó de forma ágil para intentar reducir las consecuencias económicas. Esto sigue provocando una brecha cada vez mayor entre el comportamiento de la bolsa de EEUU y la bolsa europea. A nivel bursátil ha potenciado y seguirá potenciando a aquellas empresas que tienen visibilidad en el beneficio y se ven menos afectadas o incluso beneficiadas por un mayor distanciamiento social o por un mayor gasto en salud".

EComportamiento de los valores gallegos: Ence. "Viene hundiéndose desde finales de 2018, con lo que llueve sobre mojado. La cotización viene descontando un escenario muy negativo, con lo que cualquier mejora podría verse recompensada en el precio. Solo mejoraría de superar los 3,284 euros. Primer soporte en los 1,868 euros".

EPescanova. "El hundimiento bursátil de la última década ha sido brutal. Intenta frenar las caídas, pero de momento no muestra fortaleza. Resistencia en los 0,64 euros y soportes en los 0,41 euros y 0,31 euros".

EInditex. "Salió positivamente de las dudas generadas en torno a su crecimiento en 2017 y 2018 pero, cuando ya se estaba recuperando, llegó el Covid-19 con un nuevo desplome, tras formar un claro techo en los 32,30 euros. Soportes en los 21,54 euros y en los 18,50 euros. Resistencia en los 26,71 euros".

EGrupo San José. "Corrige fuerte desde el verano de 2019 tras los buenos años de 2017 y 2018. Tiene soporte en los 2,755 euros y primeras resistencias en los 5,76 euros y 6,86 euros".

EAdolfo Domínguez. "Similar comportamiento al de Grupo San José. Cayendo con fuerza, tras los buenos años 2017 y 2018. Soportes en los 3,80 euros y 3,03 euros. Primeras resistencias en los 5,70 euros y en los 7,90 euros".

EPharmamar. "El único valor gallego que vive un buen momento bursátil. El titulo formó un gran suelo entre 2013 y 2018 en la zona de 1 euro. Tiene soporte clave en los 2,50 euros, mínimos de marzo, desde donde se disparó hasta los 6,26 euros, donde tiene su primera resistencia. Es el que mejor comportamiento tiene en la actualidad, pero con el riesgo de que lleva ya mucha subida acumulada. En general los valores gallegos pasan un mal momento, aunque en algunos casos la situación es estructural y en otras puntual (Inditex)".

ELecciones de la pandemia. "Una lección que debería de aprenderse, pero me temo que no se va a aprender en absoluto, como no se aprendió de la crisis 2008-2012, es tener las cuentas públicas saneadas, para poder enfrentarse a una crisis como la actual. Aprovechar los años de bonanza (hemos tenido muchos) para tener superávit, reducir deuda y poder estar en buenas condiciones cuando llega una crisis, y así tener margen de actuación para reactivar la economía en época de crisis y no terminar dependiendo de las ayudas y limosnas europeas. Otra lección es que hay que invertir más en investigación y prevenir este tipo de crisis sanitarias, aunque su origen esté localizado en otras partes del mundo, y no ser arrogantes, pensando que eso aquí no pasará. También otra lección es que en ocasiones es bueno buscar fuentes de información independientes y estudiar los datos, para no acabar contaminado por mensajes oficiales, como que las mascarillas no valen para nada o que esto era una simple gripe. Por último, la lección de que cuanto antes se intervenga un problema, sin dejarlo crecer, mucho mejor. Muchas veces sale más caro intervenir tarde para evitar los costes que suponían las medidas preventivas. La mayoría de ciudadanos tienen serios problemas para pensar en escala logarítmica, ya que lo hacemos habitualmente en escala lineal. Si analizamos el transcurso de esta crisis, coincidiremos en que la subida exponencial de casos y fallecidos no provocaba pánico, ya que eran cifras en principio bajas, cuando cualquier proyección sencilla nos anticipaba hacia dónde iban esos datos, con el paso de las semanas y meses. Una sucesión que ha sido común en la mayoría de países".

EDecisiones clave. "A nivel bursátil, la lección es clara: estar en empresas excelentes, que se recuperan muy rápido de las caídas y con cierto perfil defensivo, siendo mucho más selectivos con empresas cíclicas y escapando de acciones débiles, con deuda y que estén en tendencia bajista, ya que una crisis les puede acabar dando la puntilla".