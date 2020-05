Sánchez anuncia la reactivación del turismo nacional en junio y el extranjero en julio

El Gobierno da luz verde al turismo, una de las principales fuentes de financiación de España. Primero el nacional, a finales del mes próximo, y después el extranjero, ya en julio. La reactivación de uno de los sectores clave de la economía española fue el anuncio más importante de la ya habitual comparecencia del sábado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien también adelantó desde Moncloa que España guardará, a partir del próximo martes, 10 días de luto oficial por los muertos causados por el Covid-19.

"Habrá temporada turística este verano, con el propósito de reactivar el turismo nacional", aseguró ayer. "Invito a todos los establecimientos, bares, restaurantes y todos los destinos turísticos del país a reanudar su actividad", expuso Sánchez en una rueda de prensa telemática en la que anunció que España permitirá la entrada en el país de extranjeros a partir del próximo mes de julio.

Además, señaló que a finales de junio los turistas nacionales ya podrán retomar sus viajes. De hecho, animó a los españoles a planificar ya sus vacaciones y "aprovechar las maravillas de la oferta nacional", porque "muchos podrán hacerlo desde prácticamente ya, a finales de junio y en adelante".

"España necesita turismo y seguridad en origen y destino, por lo que garantizaremos que los turistas no corran ningún riesgo ni lo traigan a nuestro país", añadió. Hace tres días, el Ejecutivo se abrió a modificar la cuarentena obligatoria de 14 días que quería imponer a quien llegase a España, y que ha suscitado medidas recíprocas de Reino Unido y Francia.

Sánchez quiso emitir un claro mensaje a los turistas extranjeros: "España os espera desde el mes de julio y quien pise España, puede contar con que pisa un suelo con garantías sanitarias y comprometido con la sostenibilidad de nuestro planeta".

En cuanto al luto oficial de 10 días, que se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes, recordó que será el duelo de Estado más prolongado desde el regreso de la democracia. Las banderas ondearán a media asta y el Rey participará en un gran acto oficial. De esta forma, Sánchez cumple lo que él mismo anunció el pasado 6 de mayo, cuando prometió que el Gobierno decretaría el luto oficial por las víctimas del Covid-19 "en el momento en que la mayor parte de nuestro país esté en la fase 1", requisito que ya se ha cumplido.

Recuerdo

"Los fallecidos merecen nuestro recuerdo, pero también nuestra convivencia y concordia", porque "juntos debemos convivir en el mismo país que ellos construyeron". "Hemos parado, entre todos, la peor calamidad del siglo, pero nos queda por delante el reto de reconstruir nuestro país", prosiguió el presidente del Gobierno, que comenzó su comparecencia con optimismo: "Lo más duro ha pasado, estamos viendo el final del túnel".

El presidente del Gobierno habló por primera vez del "logro" de "doblegar la curva" de contagio del coronavirus. "Lo hemos conseguido no por azar, sino con voluntad, porque hemos recorrido el camino correcto: es el pueblo español el que ha hecho retroceder al virus". "Estamos a un paso de la victoria, pero aún seguimos en emergencia sanitaria, el virus no ha desaparecido, sigue al acecho y tenemos que mantenerlo a raya, es imprescindible no relajarnos", afirmó Pedro Sánchez.