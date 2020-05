Las secuelas en la ciencia

La pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 ha puesto en evidencia la importancia de investigar y de destinar más recursos a la ciencia para hacer frente a las crisis, en este caso sanitaria. España es de los países europeos que menos fondos destina a la investigación, en cuanto a porcentaje del PIB, pero sus científicos se encuentran a un altísimo nivel y han sido seleccionados para participar en numerosos proyectos internacionales en la lucha contra el Covid-19.

Uno de los principales temores en el campo de la investigación a nivel nacional es si al priorizarse la financiación en la rama biosanitaria, computacional y matemáticas de predicción de escenarios, otras ramas científicas y líneas de investigación básicas se verán sacrificadas en el reparto de fondos, siempre escasos.

El mundo científico es más bien pesimista y cree que no solo no habrá más fondos para ciencia en los próximo años, sino que la crisis económica en la que ya estamos inmersos conllevará, una vez más, recortes en los fondos de investigación. Los científicos entienden la urgencia del coronavirus y la búsqueda de una vacuna o fármacos que permitan atajarlo, pero advierten de que no deben desatenderse otras áreas de investigación ni menguarse los fondos.

Profesores y catedráticos universitarios al frente de importantes proyectos de investigación analizan para LA OPINIÓN la influencia que creen que la pandemia tendrá en el futuro de la ciencia y tratan de dar respuesta a varias preguntas.

¿Qué va a pasar con la investigación los próximos años, se va a potenciar, recibirá más fondos o por el contrario, la crisis económica obligará a abandonar líneas abiertas y proyectos en marcha? ¿Habremos aprendido la lección o en cuanto pase el coronavirus lo olvidaremos y se volverá al punto de partida? ¿Qué debe cambiar a partir de ahora?

También, aprovechando la mayor sensibilidad política y social estos días hacia la ciencia a raíz de la crisis sanitaria mundial, ahondan en las medidas que harían falta para dar un impulso fuerte a la investigación en España. No solo es importante, en su opinión, que se incrementen los recursos, sino el reconocimiento científico y sobre todo que se apueste por la excelencia y la calidad a la hora de financiar los proyectos. Dar paso a los jóvenes talentos y apoyar a los que ya tienen gran prestigio profesional.