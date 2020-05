Escalada hacia lo habitual en A Coruña

La vida en general y los servicios al público se parecerán hoy un poco más a cómo eran antes de la propagación del Covid-19 en el país y del periodo de estado de alarma que aún dura con el avance a la fase 2 de la desescalada. A Coruña y su comarca se han preparado para ello en los últimos días, semanas incluso, y los sectores que a partir de hoy retoman o refuerzan su actividad entran en una nueva etapa en la que, siempre con las medidas de higiene y seguridad recomendadas como norte, aspiran a atraer a nuevos y viejos clientes o usuarios y a recuperarse económicamente. En el proceso de regreso a la normalidad, los coruñeses, además, podrán pasear y hacer deporte dentro de la provincia durante todo el día, salvo en las franjas horarias reservadas a los mayores y a las personas dependientes (de 10.00 a 12.00 y de 19.00 a 20.00 horas) y ampliar a 15 el número de participantes en reuniones sociales en domicilios, bares y restaurantes. A continuación, se repasan los principales servicios.

EHostelería. Los locales que no abrieron en la fase 1, donde se permitió solo la atención en terrazas al 50% de su capacidad, podrán servir ya en el interior, pero en mesa únicamente, no en la barra, y siempre sin superar el 40% del aforo. Hay dueños que no subirán la verja hasta el fin de semana, por lo que antes seguirán adaptando y limpiando o desinfectando el establecimiento. Los locales de la cadena Gasthof abrirán desde el martes y el miércoles y O'Sampaio ya recupera a su personal en la ciudad y la comarca mañana tras haberse acogido a un ERTE, como explica su gerente, Diego Vázquez. En la comarca, lo mismo: Casa Celia en Cambre y Bar & Grill 1906 en Arteixo, por ejemplo esperan a mañana.

ECentros comerciales. A los establecimientos esenciales ya abiertos desde hace semanas se le suman ahora el resto, con un aforo máximo permitido del 40%, rebajado al 30% en las zonas comunes, que solo podrán utilizarse para el tránsito. Esta semana ha sido intensa la actividad en superficies como Marineda City, Centro Comercial Los Rosales, Espacio Coruña, El Corte Inglés o The Style Outlets. Señalizaciones en el suelo, cartelería informativa, control de aforo con cámaras y personal de seguridad y protocolos de limpieza y salubridad será algo habitual desde mañana en los centros, donde se evitarán las aglomeraciones. "Confiamos en el correcto comportamiento de los clientes", comenta Juan Carlos Losada, gerente de Los Rosales.

EClubes recreativos. La acumulación de tumbonas y sus ocupantes muy cerca unas de otras en sociedades como La Solana, el Casino, la Hípica o el Club del Mar de San Amaro dejará de ser una estampa habitual en los próximos días de calor que aprovechen sus usuarios para darse un baño, hacer deporte o tomar el sol; a partir de hora deberán estar separadas por dos metros. Y las piscinas, que en alguna entidad se utilizarán por turnos, solo podrán ocuparse en un 30%. La cita previa se instaura de momento en estos clubes, bien por correo, web o teléfono, y las desinfecciones serán frecuentes para garantizar la higiene y la seguridad en el uso de los servicios, como el gimnasio. "Lo tenemos casi todo preparado, pero todos los días habrá que limpiar mucho y controlar nuestro material", decía ayer Marián Ferreiro, presidenta del Club del Mar, que retrasa la apertura a mañana. Cada sociedad apela a la "responsabilidad individual" de quienes desde hoy se decidan a usar las instalaciones.

ECines y teatro. El desconfinamiento de la cultura no es instantáneo. Recintos como teatros y cines ya estarán preparados para recibir espectadores en una fase 2 para la que el Estado establece que el público no puede superar un tercio de la capacidad de las salas y recintos ni superar un máximo de 50 personas. Pero las proyecciones cinematográficas en la ciudad, por ejemplo, tendrán que esperar: hasta el 5, 12 y 19 de junio no se prevén en Los Cantones, Marineda y Los Rosales, según las páginas web de las salas. Cines, teatros y auditorios empezarán a recibir público siempre con butaca preasignada.

EHoteles. Hasta el 8 de junio, con la entrada en la fase 3 y a la espera de que vayan llegando turistas y visitantes, los hoteles de la ciudad no podrán abrir al 50% de su capacidad, pero mientras, desde hoy, ya se les permite a sus usuarios la ocupación de las zonas comunes, siempre que no superen un tercio de su aforo.

EResidencias de mayores. Esta misma mañana los centros de mayores públicos y privados solicitarán al Sergas una acreditación de que sus recintos están completamente libres de riesgo de infección de coronavirus para permitir ya que los residentes puedan ser visitados por al menos un familiar cada uno. Para este avance ya se han preparado estos días las residencias, con espacios diáfanos interiores o exteriores para visitas por tandas de 20 o 30 minutos y con desinfecciones entre cada uno. Cuarenta familias ya han pedido cita en La Milagrosa y hasta 80 en la residencia Torrente Ballester, cuentan sus responsables.

EPlayas. Un vallado cierra desde ayer la playa de Riazor desde la coraza hasta las Esclavas. Esta es una de las medidas que el Concello adopta para controlar los accesos a los arenales de la ciudad (Riazor, Orzán, Matadero, As Lapas, San Amaro y Oza), todas con un sentido de bajada y otro de subida, y en donde la atención máxima estará puesta en evitar las aglomeraciones. Desde hoy ya está permitido bañarse y tomar el sol. El 092 establecerá un puesto de mando en la coraza y patrullará a pie y en coche las playas, donde las fuertes mareas podrían obligar a su cierre, hasta el final del verano. En los concellos costeros de la comarca no se tomarán medidas específicas más allá de la vigilancia policial y de los socorristas. Los alcaldes, como el de Oleiros, confían en que la gente sea prudente y no haya "abarrotes".

EMisas y velatorios. Podrá ir más gente a misa que hasta ahora: el nuevo límite es el 50% del aforo del recinto de culto. El máximo de asistentes a los velatorios será de 25 personas en espacios al aire libre y de 15 en espacios cerrados, 15 y 10 más, respectivamente, que en la fase 1 de la desescalada.