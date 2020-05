Los exámenes de las escuelas de idiomas pasan a septiembre por mayor seguridad

Los estudiantes de escuelas oficiales de idiomas que cursan niveles de certificación tendrán que esperar al menos hasta septiembre para realizar los exámenes que en un año normal se celebrarían ahora, en el tramo final del curso. Normalmente estas pruebas concentran a un gran número de personas, de ahí que el departamento de educación del Gobierno autonómico, como consta en las instrucciones publicadas recientemente, haya decidido dejar la convocatoria para después de verano. Y si todo va bien: pendientes las autoridades de posibles rebrotes a la hora de definir el nuevo curso.

"El nuevo calendario de pruebas de certificación se establecerá para cuando las circunstancias sanitarias permitan su realización. La convocatoria ordinaria, tanto para el alumnado oficial como para el libre, no se realizará en ningún caso antes del mes de septiembre", según las instrucciones de la Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa por la que se adoptan las medidas para la finalización del curso 2019-2020 en las escuelas oficiales de idiomas de Galicia. Las características de las pruebas de cada uno de los niveles (A2, B1, B2, C1 e C2) constan en la Guía informativa e de especificacións das probas de certificación. La matrícula podrá realizarse tras estas pruebas.

También consta en las instrucciones que en caso de evaluación, promoción y certificación a través de actividades (fecha límite para presentar notas será el 26 de junio) "la recuperación de las actividades de lengua no superadas se realizará en el mes de septiembre". "El alumnado que no esté conforme con la propuesta de promoción podrá optar por repetir el curso en el que estaba matriculado en 2019-2020. Para ello deberá firmar el documento de renuncia a la promoción en el plazo de tres días hábiles desde la publicación de su cualificación", según consta en las instrucciones de la Administración autonómica. Este alumnado no tendrá que someterse de nuevo al proceso de preinscripción y la renuncia no supondrá la devolución de las tasas de matrícula abonadas. En cuanto al programa That's English también se combina una evaluación a través de actividades y módulos ya aprobados y pruebas de certificación.