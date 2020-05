"Es prioritario reactivar las consultas a niños con necesidades especiales"

La dirección xeral de Saúde Pública insta a los centros de salud del Sergas a revisar, en el marco del plan de reactivación asistencial de Atención Primaria, el estado de la vacunación de la población durante los meses de confinamiento, para recuperar las "vacunas prioritarias" y realizar la "captación activa" de quienes "no recibieron alguna dosis a tiempo". Sanidade argumenta que, a lo largo de los meses de marzo y abril, se observó un descenso en el número de las vacunas administradas consideradas prioritarias, un hecho "derivado de las medidas excepcionales como consecuencia de la pandemia", aunque asegura que, en Galicia, esa disminución no fue "tan marcada como en otras comunidades".

La presidenta de la Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria, Amparo Rodríguez Lombardía, respalda esta afirmación y reivindica que la comunidad gallega tiene "unas tasas de vacunación excelentes" que hacen que la susceptibilidad de la población a determinadas enfermedades sea "bajísima". "Tras el caos inicial, en el que todos nos vimos sumidos ante la crisis provocada por la pandemia de SARS-CoV-2, creo que en Galicia, con la consulta telefónica, los medios telemáticos, la colaboración de los padres y la implicación de los pediatras, hemos conseguido sacar adelante la situación de una manera bastante satisfactoria", subraya.

Sanidade recomienda revisar la vacunación prioritaria de los gallegos. ¿Obligó el confinamiento a posponer vacunas infantiles?

Los primeros días hubo algo de caos, los padres eran bastantes reacios a venir con sus bebés a los centros de salud y cambiamos alguna revisión. A partir de ahí, y teniendo en cuenta la evolución epidemiológica en Galicia, Saúde Pública emitió un documento -siguiendo las recomendaciones del Comité Asesor de Vacunas- en el que instaba a seguir viendo a esos niños para mantener las tasas de vacunación poblacionales. La mayoría se vieron y se vacunaron. Y a los que en ese momento inicial de incertidumbre se les dijo que esperaran un poco, ya han sido llamados y recaptados, al menos en mi consulta. Los padres pueden estar tranquilos. Si ven que no se les llama, que se pongan en contacto con su centro de salud, se van a priorizar esas consultas de primovacunación.

¿Cómo se planea la desescalada en Pediatría de Atención Primaria?

El plan de reactivación asistencial en Atención Primaria contempla que se retome gradualmente la actividad asistencial presencial, eso sí, con mucha precaución. Por eso, será necesario planificar y priorizar qué consultas serán presenciales y cuáles no, ya que en los centros de salud existirá un aforo máximo para garantizar una distancia mínima entre personas de dos metros. En Pediatría, necesitamos que los padres nos sigan ayudando tanto como hasta ahora. Es conveniente que no vengan a los centros de salud sin que así se lo haya indicado su pediatra, salvo en los casos de extrema urgencia. Las citas presenciales serán por indicación del profesional después de una valoración telefónica.

¿Hay alguna problemática que preocupe especialmente a los pediatras de los centros de salud?

Es prioritario reactivar las consultas a niños con necesidades especiales o con problemas específicos, que necesitan apoyos como la fisioterapia, la logopedia, etc. Muchas de estas terapias se han intentado mantener por vía telemática, pero creo que convendría reiniciar ya esta actividad de manera presencial. Aunque confío en que, en poco más de dos meses de parón, no haya retrocesos significativos.

En las últimas semanas se ha hablado mucho del síndrome de Kawasaki infantil y de su posible vinculación con el SARS-CoV-2. ¿Han visto casos de este tipo en Galicia ?

Yo no he visto ninguno. De hecho, creía que al publicarse todo este tema los padres estarían preocupados y nos consultarían más sobre esta cuestión, pero no ha sido así. Este síndrome ya existía, y no se ha podido demostrar aún que esté relacionado con el coronavirus. Sí parece que ha habido un aumento de casos en Francia o Reino Unido; en China, sin embargo, no se han notificado. Habrá que hacer más estudios para ver si es causalidad o casualidad. Aunque sí debemos estar todos pendientes de esta sintomatología, igual que lo estaríamos si no se asociase al SARS-CoV-2.