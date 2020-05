Sanidad revisa el balance de fallecidos y los cifra ahora en 26.834, casi 2.000 menos

El Ministerio de Sanidad ha vuelto a cambiar el método de recuento de los afectados por el coronavirus, introduciendo importantes modificaciones con respecto a las cifras del domingo. La principal, que ahora los fallecidos por Covid-19 son 26.834, 1.918 muertos menos que el día anterior en el dato acumulado (28.752) desde el inicio de la crisis sanitaria. También se rebaja el número de contagiados y pacientes que necesitaron hospitalización. Además mientras que el domingo se informó de 70 nuevos fallecimientos en toda España, ayer se notificaron 50 nuevos, pero no ya en las últimas horas, sino en la última semana. Un desbarajuste.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, achacó los 2.000 muertos menos con Covid-19 a ajustes en las series, en las que se han eliminado duplicados o casos sospechosos que no estaban confirmados, entre otros. "Esto se debe a diversos factores: estamos corrigiendo las series, eliminando las duplicidades y personas que estaban puestas como fallecidas por Covid-19 que luego nos hemos dado cuenta de que eran casos sospechosos o probables, pero no confirmados, y por tanto hay que ponerlos en otro paquete. Además, tenemos algún pequeño retraso de notificación en las bases de datos nuevas", justificó.

Simón reconoció que estas discrepancias se pueden deber a "un error en el uso de fechas de notificación" dentro del proceso de manejo de datos estadísticos automatizados. "Había un pequeño error con el dato que se recogía automáticamente con la gramática que indica en qué parte de la base de datos se debe recoger o no", esgrimió como otra justificación del desfase.

Sobre por qué el domingo se contabilizaron 70 fallecidos y ayer el Ministerio informó de que son 50 muertos en los últimos siete días, Simón reiteró que se ha cambiado el criterio de notificación de la muerte a fecha real de defunción. "Las fechas de notificación y defunción no eran la misma", dijo. Admitió que también "errores" en la información que viene de las comunidades autónomas como motivo del desfase de 2.000 muertos. "Ha habido en algunos casos no exactamente errores pero sí variaciones en algunas variables. En algunos casos podrían considerarse incluso errores: se notificaban algunos casos confirmados por PCR antes del diagnóstico", puso como ejemplo de lo que ocurría en una comunidad en concreto, que no ha identificado.

El epidemiólogo argumentó que todos estos grandes ajustes se deben a la entrada del nuevo sistema de vigilancia de casos en todas las comunidades autónomas, que a su juicio va a dar indicadores "que son mucho más interesantes para saber qué está pasando ahora". "Con este sistema de vigilancia tenemos información individualizada de cada caso, de cada comunidad autónoma. Esto está permitiendo validar y verificar casos, eliminar algunos duplicados, algunos que no correspondían con las definiciones de caso, etc.", añadió.

Además, afirmó que hasta ahora se estaban dando datos de nuevas notificaciones, pero que a partir de este momento se van a ofrecer de nuevos diagnosticados. "Una notificación podía ser de datos de hacía días. Hoy podemos dar los nuevos diagnosticados con fecha de ayer", explicó, resaltando que estos nuevos indicadores dan una foto de la pandemia "mucho más realista", lo que permitirá seguir mejor la evolución día a día y detectar pequeños brotes o alteraciones significativas para responder más rápido.

Según Simón, organismos internacionales como la OMS "están muy contentos" con estos nuevos indicadores e incluso "muy sorprendidos" de que España haya podido hacerlos "operativos".