El Chicle acusa a la Guardia Civil de mentir y su abogada dice que el juicio no fue "limpio"

José Enrique Abuín Gey, autor confeso de la muerte de la joven Diana Quer, que tras ser detenido llevó a la Guardia Civil hasta el pozo de la nave de Asados en Rianxo donde 500 días antes había ocultado el cuerpo desnudo de su víctima, pretende anular la condena de prisión permanente revisable que le fue impuesta por el asesinato con alevosía de la joven en concurso con un delito contra la libertad sexual, tras el veredicto del Tribunal del Jurado emitido hace cinco meses por la Sección Sexta de la Audiencia con sede en Santiago.

Su argumento es que la Guardia Civil mintió, y así lo declaró ayer en la vista de apelación celebrada en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para refrendar las tesis argumentadas previamente por su abogada, Fernanda Álvarez, quien pide la repetición del juicio al considerar que su cliente fue condenado sin pruebas y se vulneró su derecho a la presunción de inocencia "porque no tuvo un juicio imparcial, garantista ni limpio", y estuvo "contaminado" por la presión mediática.

En su opinión, tanto los forenses, como los peritos de la Guardia Civil y el magistrado presidente del tribunal del Jurado no fueron imparciales y "manipularon" pruebas, caso de la brida con la que los forenses y la sentencia acreditan que se estranguló a Diana y que, ella sostiene, fue colocada en la nuca" a pesar de que "apareció enmarañada en el pelo". Negó también la violación y que la joven fuese llevada viva a Asados.

El Chicle hizo uso del derecho a su última palabra por vía telemática -se encuentra en la prisión leonesa de Mansilla-. Durante más de cuatro minutos se centró en explicar que la Guardia Civil y la UCO "miente". En ningún momento negó ser el autor de la muerte de Diana Quer, pero no mostró ni un atisbo de dolor ni de arrepentimiento.

Abuín insistió en que es un ladrón de gasolina que vacía un tanque de 200 litros sin que se entere el camionero, pero se desmarca de las acusaciones de agresión sexual, tanto a Diana Quer, a su propia cuñada (gemela de su exmujer) y a la joven de Boiro a la que salvaron dos chicos cuando la metía en el maletero de su coche tras intentar quitarle el teléfono móvil, lo que precipitó su detención.

Abuín Gey tenía ayer ganas de hablar y lo hizo de forma atropellada. Su relato insiste en que acudió a A Pobra para robar gasóleo y, cuando la chica le sorprendió, la agarró por el cuello y la mató sin darse cuenta de la fuerza que ejercía con su mano. Luego trasladó el cuerpo a la nave y lo dejó en el pozo. Los investigadores niegan esta versión porque a los feriantes no les faltaba combustible y sostienen que la trasladó viva a la nave porque no tuvo tiempo de matarla, ya que a los cuatro segundos de abordarla el teléfono de la joven inicia el recorrido hacia Asados en el coche de Abuín.

"Se puede demostrar que los agentes de la UCO han mentido, porque a mí en octubre o noviembre de 2016 -como ellos dicen que yo he borrado pruebas, que he lavado el coche- me lo pidieron voluntariamente y yo se lo cedí. Los dos coches, tanto el Alfa como el Fiat. Los revisaron y no había nada en el maletero como podían ver. Sin embargo sí han cortado algo del asiento de delante porque daba como si hubiera ADN de algo y comprobaron que no tenía nada que ver con Diana", expuso.

El Chicle insiste en que los agentes mienten también "cuando dicen que los camiones, de los feriantes estaban con las caravanas aparcadas y en la zona de la carretera de Venecia con el Paseo. Ellos tenían las caravanas alejadas de donde yo estaba aparcado".

A continuación expuso que en el caso de las agresiones sexuales a su cuñada: "Mi exmujer declara y confirma que su hermana le negó todo y le dijo que había sido mentira lo de abusar de ella. ¿Por qué no se hace referencia a todo? Yo lo que veo mal es que solo se hace referencia a cuatro cosas. A mi cuando me detienen después de lo de Boiro los agentes ya me acusan directamente de la muerte y desaparición de Diana Quer, así con esas palabras, me esposan en la mutua y me sacan de allí. Eso fue así. Si hubiera limpiado el coche tampoco aparecía nada en los asientos digo yo. Nada más muchas gracias", concluyó.