La Xunta retira su plan para extender la enseñanza virtual en las universidades

La Consellería de Educación tenía previsto publicar ayer el anuncio del plan con el que la Xunta pretende "potenciar", como señalan desde el Ejecutivo, la docencia semipresencial en los campus, a través del llamado Programa de transformación á docencia innovadora do SUG. No obstante, en vez de eso, el departamento dirigido por Carmen Pomar anunciaba que retira su propuesta. Sin embargo, eso no significa que cierre la puerta a un posible entendimiento sobre este modelo de docencia. Tras recibir a posteriori un documento con una propuesta "consensuada" de las tres universidades, fuentes de la Consellería indican que se analizará y se buscará "revisar" el modelo con vistas a alcanzar algún "punto de encuentro".

La Xunta argumenta la retirada de su propuesta en "la utilización de la iniciativa para la confrontación que están haciendo determinados colectivos". Su decisión llega tras las críticas recibidas desde que el miércoles presentó el plan a las universidades para sus aportaciones desde la oposición, PSdeG o BNG, sindicatos, "cientos de docentes", que enviaron una carta a la Consellería, o colectivos como la Asamblea de Investigadoras de Compostela. Estos denunciaron que la Xunta propone "desmantelar las universidades públicas gallegas" con su plan, al pretender que "en menos de dos años" implementen un modelo de docencia telemático, mientras la CIG habla de "liquidar". La CIG, como la AIC, cuestionó que el Ejecutivo gallego encargase a la Fundación Empresa-Universidad Gallega (Feuga) -una entidad de "derecho privado" con presencia en su patronato de varias empresas, además de las tres universidades- y "a una consultora externa un proceso masivo de liquidación de los títulos presenciales con la finalidad de que el curso 2021-2022 la mayoría de ellos sean semipresenciales, impartiéndose toda la docencia teórica on line". Ven la retirada "una pequeña victoria frente a las intenciones privatizadoras".

El PSdeG, a través de su secretario xeral, Gonzalo Caballero, se felicitaba de la marcha atrás de "Feijóo en la imposición de su plan de reforma docente" hecho "por la puerta de atrás" por "actores privados", sin tener en cuenta a las universidades. El PSdeG destaca que "el objetivo del PP era poner en manos de una fundación privada la coordinación del proceso de transformación de las universidades públicas gallegas" y Caballero ve en la retirada una "victoria de la universidad pública" por el "clamor" en los diferentes campus. El BNG también pidió retirar la propuesta al entender su diputada Olalla Rodil que el PP persigue un "modelo educativo neoliberal con un programa revestido de innovación" y "por la puerta de atrás".

Educación asegura que anunció su propuesta de programa "voluntario" de impulso a la docencia mixta se el 6 de mayo a los rectores, "que habían dado su conformidad", y "lamenta" que el alumnado "pierda esta oportunidad de disponer de más grados semipresenciales con docencia innovadora ya el próximo curso". La Xunta, que explicó que Feuga apoyaría "todo el proceso" y que la Acsug se encargaría de su supervisión académica, asegura que su propuesta busca "potenciar" la universidad pública gallega.

Por la tarde las universidades hacían pública su propuesta para afrontar un escenario de distanciamiento social en la web de la Universidade de Santiago, cuyo rector, Antonio López, reivindicaba el ejercicio de la "autonomía universitaria" y trasladaba su "discrepancia clara" con la "esencia" del plan de la Xunta. Los ejes de la propuesta de las tres universidades gallegas, "Plan de Impulso e Consolidación das Competencias Dixitais como apoio á Docencia Presencial no SUG para o curso 2020-2021", son "el carácter presencial" de las universidades públicas, su "autonomía", el fomentar un papel más activo para el estudiante y dar "mayor protagonismo" a la evaluación continua.