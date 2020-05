Última hora coronavirus A Coruña y Galicia | Los casos activos bajan en todas las áreas sanitarias

El número de casos activos de coronavirus en Galicia se sitúa este viernes en 773 -son 26 menos que ayer- y la comunidad encadena tres jornadas sin añadir víctimas al balance de fallecidos con Covid-19 durante la pandemia, que se mantiene en la cifra de 615 óbitos.

En el área sanitaria de A Coruña también desciende el número de positivos, al bajar de 187 a 179 (-8) en las últimas 24 horas. El área sanitaria de Vigo vuelve a ser la que acumula más casos activos en Galicia con 266 (-2). Otros 139 corresponden al área de Santiago (-3), 89 al área de Ourense (-5), 49 corresponden al área de Lugo (-2), 30 a la de Pontevedra (-6) y 21 a Ferrol (=).

En el área sanitaria de A Coruña no se han registrado cambios en la situación hospitalaria, pues se mantiene la cifra de doce pacientes ingresados con Covid-19, once de ellos en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) y uno en el hospital Modelo, ninguno de ellos en la UCI. En las últimas 24 horas se han dado en el área coruñesa once altas a pacientes con Covid, sumando las altas a domicilio y las hospitalarias a casos que dan negativo en PCR aunque continúan en el hospital por otras dolencias.

Los datos ofrecidos hoy por la Consellería de Sanidade no reflejan ningún cambio en la situación global de los hospitales en Galicia, con cinco pacientes de Covid-19 en UCI y 37 en unidades de hospitalización. Otras 731 personas con coronavirus se recuperan en sus domicilios (-26).

El total de personas que ha superdo la infección por SARS-CoV-2 en Galicia se sitúa hoy en 9.896 y el total de PCR realizadas asciende ya a 140.225.