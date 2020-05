Los centros de día, sorprendidos de que la Xunta les prohíba abrir hasta septiembre

El anuncio de la Xunta de que los centros de día de discapacitados y dependientes no podrán abrir sus puertas hasta el próximo mes de septiembre ha pillado por sorpresa al sector que pide al Ejecutivo autonómico que "reconsidere" esta decisión ya que aseguran que los servicios que prestan no pueden ser suplidos por atención a domicilio ni por prestaciones económicas. "Esta decisión no responde a las necesidades reales del colectivo de personas mayores de Galicia y aboca al cierre a un sector que crea miles de empleos en la comunidad", denuncia la Plataforma Gallega de Centros de Día.

Desde la entidad mostraban ayer su "sorpresa" ante el anuncio que realizó el presidente Alberto Núñez Feijóo de que los centros de día, al igual que las guarderías, ya no volverán a abrir hasta el próximo curso, ya que aseguran que estaban en contacto con la Consellería de Política Social para planificar la reapertura de estos centros y que todo "iba encaminado" a ello.

"Desde la Plataforma estuvimos en contacto a todos los niveles desde la conselleira hasta la Secretaría Xeral Técnica y la Dirección de Maiores e Persoas con Discapacidade. Encima de la mesa estaba una apertura en fechas próximas, máxime si se tiene en cuenta que los centros de día ya disponen de una infraestructura capaz de garantizar el distanciamiento social, a lo que se han sumado una serie de medidas adicionales ligadas al Covid-19", explican desde la Plataforma, donde aseguran que "incluso estaba definido el plan de reactivación por parte de la Xunta". "Y de repente comunican la no apertura de estos centros hasta el mes de septiembre", denuncian.

La plataforma gallega lamenta que se prive a los mayores de un servicio que consideran "fundamental para su calidad y expectativa de vida".

De hecho, los responsables de los centros de vida dejan claro que "el deterioro de nuestros mayores es ya una realidad" debido al confinamiento. "La falta de actividad, de terapias cognitivas, rehabilitación, de ejercitar la memoria está causando estragos entre los mayores y sobrecargando a sus familias ya que aquí la conciliación es imposible", sostienen. Se trata de una serie de servicios, atención terapéutica o psicosocial , aseguran desde la Plataforma Gallega de Centros de Día, que no puede suplirse con "actuaciones de asistencia a domicilio o un importe económico sin más".

Por todo ello piden a la Xunta que "reconsidere" su decisión y recuerdan que "otras comunidades están tomando decisiones en sentido contrario" y ven incongruente el cierre cuando se permite la apertura de cafeterías o playas. Más allá de las consecuencias para los usuarios, la plataforma cree que esto abocará al cierre a algunos centros.