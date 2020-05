España registra 29 casos de Covid-19 importados desde el once de mayo

El Ministerio de Sanidad ha detectado hasta 29 casos importados de Covid-19 desde el 11 de mayo, fecha en la que la gran mayoría de las provincias españolas pasó a la fase 1 de desescalada y se implementó el nuevo sistema de vigilancia de casos, según informó ayer el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias Fernando Simón.

El epidemiólogo concretó que las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas han identificado 25 casos importados "de forma precoz", más otros cuatro notificados desde el Reglamento Sanitario Internacional y el Sistema de Alerta Temprana de la UE. Además, se ha seguido a 22 contactos de estos casos que, o bien continuaron su vuelo hacia otros países o se les está siguiendo aquí.

Simón advirtió de que "existe riesgo en los países con alta transmisión" de recibir casos importados. El experto recordó que Europa está intentando implementar unos criterios comunes para minimizar "lo más posible" los riesgos. "No tendría ningún sentido que otro país europeo aceptara personas de un país con riesgo muy alto pero que otro no le deje entrar con un riesgo de la mitad. Una vez entran en Europa, la movilidad es libre", insistió. El experto apuntó que en España "no se ha prohibido directamente" la entrada de ciudadanos de países muy afectados, pero ha defendido que "se ha desincentivado mucho". "Esto hacía que la gente obviamente no tuviera interés en venir a España, lo que nos ha protegido y está protegiendo hasta cierto punto. Pero no podemos mantener el estado cerrado, hay mucho en juego. Tenemos que poco a poco establecer los mecanismos de protección contra lo que nos puede llegar de fuera", añadió.

Doce pacientes en A Coruña

El número de pacientes en Galicia hospitalizados por Covid-19 es de 37 (12 menos que la víspera), continúan cinco personas en UCI y baja a 799 el número de casos activos. En A Coruña son 12 los ingresados, 11 en el Chuac y 1 en el Modelo, con 11 altas en las últimas horas. La UCI se mantiene vacía. El número total de muertos por Covid-19 se mantiene en 615, sin variación respecto a la jornada anterior, según el balance proporcionado por la Consellería de Sanidad. Según esos datos, hay 757 enfermos de Covid-19 que permanecen aislados en sus domicilios (12 menos que ayer) y 9.849 curados.

Del total de 799 casos activos, 268 están en el área de Vigo, 187 en la A Coruña, 142 en la de Santiago de Compostela, 94 en la de Ourense, 51 en la de Lugo, 36 en la de Pontevedra y 21 en la de Ferrol. En cuanto a las residencias, de los 39 usuarios contagiados en Galicia, 29 están en el área de A Coruña, 20 de ellos en Santa Teresa de Jornet. El número se eleva a 45 con los trabajadores, con 8 altas en el último día.