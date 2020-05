Almuíña ve "lógico" que la sanidad privada pida compensaciones por la pandemia

El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, ve "lógico" que la sanidad privada gallega se pueda dirigir al Ministerio para reclamar compensaciones por las consecuencias de la pandemia en el sector.

A pesar de que Vázquez Almuíña reconoce que no se puede hablar estrictamente de gasto, "porque el número de casos que tuvieron no fue muy alto", sí que cree que "estuvieron a disposición del mando único", es decir, del Gobierno central. En este sentido, apunta a que puedan ser compensados por el Estado porque al ser necesaria la disponibilidad "no podían ir a ERTE", señaló el conselleiro en la Radio Galega.

El máximo responsable del Sergas asegura, por otra parte, que van a "cumplir con los contratos anuales" que tienen "para recuperar la actividad y dar respuestas a las necesidades de los gallegos".