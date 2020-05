Italia rechaza que otros países le traten como a un "enfermo" en las fronteras

El ministro de Exteriores italiano, Luigi di Maio, pidió una respuesta europea sobre la reapertura de las fronteras, después de que Grecia anunciara el primer grupo de países a cuyos ciudadanos permitirá entrar desde el próximo 15 de junio y entre los que no aparece Italia.

"En estos días he escuchado muchas cosas sobre Italia. No me parece el momento de generar polémica, pero quiero decir una cosa con claridad: exigimos respeto", explica Di Maio al principio de su mensaje.

"Se necesita una respuesta europea, porque si actuamos de manera diferente y descompuesta, el espíritu de la UE se pierde. Y Europa colapsa", escribió Di Maio en su perfil de Facebook.

Y amenazó con que si alguien trata a Italia como a un "enfermo", no se quedarán "inmóviles", pues "la paciencia tiene un límite".

"Por amor de Dios. Entiendo la competencia entre Estados. Es legítimo siempre y cuando sea sano y justo. Porque hay algo que digo con orgullo: Italia es hermosa, única. Tiene maravillas increíbles, playas fantásticas. Y lo más probable es que no tenga rival", argumentó el ministro italiano.

Di Maio adelantó que se está trabajando en este frente y que ya el próximo 3 de junio, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian, visitará Roma en el que será su primer viaje al extranjero durante la pandemia, y que el próximo 5 de junio irá a Alemania, el 6 estará en Eslovenia y el 9 en Grecia.

"Explicaré a mis colegas que Italia está preparada para recibir turistas extranjeros a partir del 15 de junio y que actuaremos con la mayor transparencia. La situación interna con todos los datos sobre las infecciones siempre serán públicos", señaló. Di Maio subrayó que Italia no aceptará ningún tipo de "listas negras".

El Gobierno griego anunció este viernes el primer grupo de países que podrá realizar vuelos turísticos al país, después de hacer oficial la apertura de los aeropuertos de Atenas y Salónica con esas finalidades a partir del próximo 15 de junio. Entre los 29 países seleccionados por Grecia no aparecen Italia ni tampoco España.

Desde que comenzó la crisis sanitaria en Italia, el pasado 21 de febrero con la detección del primer contagio local, el país ha registrado un total de 232.248 infectados por coronavirus, de los que 33.229 han fallecido.