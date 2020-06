"Solo hubo tres niños ingresados con Covid en el Materno y todos evolucionaron bien"

Habilitaron un doble circuito de entrada en Urgencias para que los menores con síntomas compatibles con el coronavirus no estuviesen en contacto con el resto y reservaron camas para ingresar a los afectados, pero lo cierto es que el Covid-19 ha pasado de puntillas por el Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña. "Hemos visto a muy pocos niños afectados y solo tres precisaron ingreso", explica el jefe de Pediatría, Jerónimo Pardo, quien reconoce eso sí que, igual que ocurre en los hospitales de adultos, estos meses han sufrido un desplome en la afluencia a Urgencias que todavía se mantiene.

¿Cuántos niños han tenido coronavirus en el área sanitaria de A Coruña?

No tenemos la cifra exacta de positivos, en el hospital solo les hacíamos la prueba si creíamos que precisarían tratamiento o ingreso. Hemos visto pocos niños afectados y en la mayoría de los casos el cuadro clínico era leve y lo pasaron en sus domicilios como otro virus cualquiera. Además muchos con clínica compatible acudieron a sus centros de salud, ya no venían al hospital, pero en cualquier caso el número total de positivos ha sido bajo.

¿Tuvieron algún ingreso por Covid-19 desde que comenzó la pandemia?

Sí, hemos tenido a tres niños hospitalizados con positivo en coronavirus. Todos evolucionaron de forma satisfactoria y ya están en sus domicilios.

¿Los síntomas eran similares a los de los adultos? Hay estudios que apuntan a que en los niños afecta también a la piel...

La sintomatología no era nada diferente a la de adultos, no vimos nada raro sino lo esperado. No tuvimos a pacientes con lesiones cutáneas sino con un cuadro general, similar al de adultos. El problema de esos estudios es que realizan recopilaciones de casos en todo un país, por ejemplo, y aparecen niños con esos síntomas, pero aquí no vimos ninguno.

¿En el caso de los niños, tener patologías previas también eleva el riesgo de complicaciones?

Sí, se supone que hay más posibilidades de que la enfermedad se agrave si hay patologías previas.

¿El abordaje de la enfermedad en los pequeños ingresados fue igual que en adultos?

Sí. Hay que recordar que no existe un tratamiento para el coronavirus sino que lo que se hace con los afectados es buscar cómo combatir los síntomas, es decir, se usan antiinflamatorios o antipiréticos, por ejemplo. Ojalá hubiese un tratamiento específico, pero de momento son solo de sostén sintomático. Lo que sí es cierto es que hay complicaciones de esta enfermedad que son más comunes en adultos que en niños. En nuestro caso, los hospitalizados evolucionaron favorablemente.

¿Por qué cree que hay muchos menos casos de coronavirus en niños que en adultos? ¿Este nuevo virus les afecta menos o influyeron también las medidas de confinamiento?

Creo que es una suma de las dos cosas. Casi todos los afectados eran adultos y gente mayor, colectivos con los que los niños durante el confinamiento no tuvieron contacto salvo que fuese en el núcleo familiar. Y aún así, si el niño se infectó en la familia no pudo transmitirlo a otros niños al tener que estar en casa confinados, con las escuelas cerradas y sin estar en contacto con otros menores.

¿Cómo se prepararon en el Materno para la pandemia?

Por una parte tenemos dos circuitos diferentes en Urgencias para la atención de pacientes sospechosos de tener Covid-19 o con una clínica compatible y el resto. Además también se reservaron habitaciones para los niños pendientes de confirmar que tenían o no el virus.

La afluencia a las Urgencias se desplomó en todos los hospitales, ¿se ha recuperado ya cierta normalidad?

No, la afluencia en Urgencias cayó notablemente y aún hoy en día no hemos recuperado la normalidad, estamos bastante por debajo de la mitad de lo que atendíamos. Creo que durante la pandemia se hizo un uso bastante cívico, racional y disciplinado de las Urgencias. Vimos por ejemplo que bajaron muchos las consultas por enfermedades infecciosas pero hemos seguido viendo niños no Covid porque si hay una apendicitis, ésta se produce igual en pandemia y hubo traumatismos aún en pleno confinamiento.