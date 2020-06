Eventuales del Sergas denuncian que no se respetan las listas de contratación

Trabajadores eventuales del Sergas denuncian que la administración sanitaria no está respetando la lista de contratación -en donde enfermeros, auxiliares o celadores figuran en riguroso orden en función los puntos acumulados por nota en las oposiciones, cursos realizados o experiencia laboral- a la hora de ampliar la plantilla ante posibles rebrotes de coronavirus. La pandemia obligó a contratar a personal de refuerzo más allá de estas listas ya que la situación sanitaria lo requería. "Ahora se les ha prorrogado a todos los que entraron con contrato Covid hasta el 31 de agosto mientras que hay personas en lista que estaban cubriendo una baja por otro motivo a los que el 30 de abril se les mandó para casa. Es injusto, debe respetarse la posición que tienes en la lista", indica Laura Sánchez, una técnica en cuidados auxiliares de enfermería del área sanitaria de A Coruña, afectada por esta medida.

El Sergas alega que, ante la posibilidad de "repuntes de la enfermedad" en los próximos meses y con el fin de "garantizar el mayor número de efectivos disponibles", se ha prorrogado automáticamente el contrato a todos aquellos sanitarios que se incorporaron como refuerzo durante la pandemia. "Esto no afecta a la gestión ordinaria de las listas de selección temporal y a las expectativas de vinculación de las personas inscritas en ellas que continuarán a ser llamadas para sustituciones, vacaciones y demás ausencias de personal como es habitual", indican en Sanidade. El colectivo de afectados en toda Galicia -agrupados en el Instagram Sanitarios parados obrigados y que ya ha organizado diferentes protestas en toda la comunidad- cree, sin embargo, que estas renovaciones automáticas "son injustas". "No queremos que le quiten a nadie su trabajo sino que se respete el orden de contratación", alegan.

Además advierten de que bajo el contrato Covid trabajan ahora enfermeros, celadoras o auxiliares que en realidad, al bajar el volumen de pacientes con coronavirus, realizan otras tareas. "Se les renueva porque son contratos Covid cuando muchos, ahora que ya no hay tantos pacientes con coronavirus, están cubriendo bajas que nos corresponderían a las que estamos en la lista de contratación", denuncia Eva Vidal, también técnica de cuidados auxiliares de enfermería en A Coruña. "Y ocurre lo contrario, yo que tenía un contrato por otro motivo en realidad también fui trasladada a zona Covid, a una de las nuevas UCI pero como en mi contrato no pone que soy de refuerzo, no se me renueva automáticamente", añade Laura Sánchez, quien lamenta que la misma situación se vive en otras autonomías.

Una situación que en la práctica se traduce, aseguran, en que alguien en un puesto 700 o incluso sin estar en listas puede estar trabajando actualmente mientras que alguien por debajo del 500, con mucha mejor puntuación por méritos y horas de trabajo acumuladas esté en su casa a la espera de recibir una llamada para cubrir una baja. "Los puntos se consiguen con la nota de la oposición, con cursos y con cada mes trabajado con el que sumas 0,20", indica Laura Sánchez, quien critica que este método "discriminatorio" lo que provoca es que haya gente con buenas posiciones en la lista que esté un mes sin trabajar "y eso supone que puedes moverte hasta diez o doce puestos".

Los afectados, que han solicitado una reunión con Feijóo, seguirán manifestándose para reclamar sus derechos.