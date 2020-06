Los médicos advierten en el Congreso de que hay una deuda moral con los sanitarios y que falta voluntad política

El presidente de Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Serafín Romero, ha avisado a los partidos políticos en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados de que tienen una "deuda moral" con la sanidad y con los sanitarios, y ha cuestionado la "falta de voluntad política" para llevar a cabo los diagnósticos, tratamientos y reformas sanitarias necesarias.

Así, y tras mostrar sus "condolencias y afecto" a las víctimas de la pandemia, especialmente a los 59 médicos fallecidos, Romero ha recordado que todavía existe "mucha ignorancia" sobre las cuestiones relativas al nuevo coronavirus, ya que no se sabe su variabilidad, ni cuánto puede persistir en los próximos meses, así como tampoco los mecanismos por los que se produce un "rápido empeoramiento brusco" de los pacientes.

Por ello, Romero ha señalado que el regreso a la normalidad es el que "más retos supone" para la profesión médica, al tiempo que ha defendido una "oleada reformista" para llevar a cabo las reformas necesarias y para preparase ante futuras amenazas. "Ya somos dolorosamente conscientes de nuestra vulnerabilidad ante pandemias en este mundo globalizado, que no habían sido ni consideradas ni atendidas convenientemente", añadió.

En este sentido, el presidente del CGCOM ha advertido de que la sanidad y lo sanitario "no pueden seguir tratándose como gasto", sino como "inversión" y ha abogado por la capacidad de generar grandes acuerdos, desde un núcleo central que apueste por un modelo sanitario público y sostenible.

No obstante, Romero se ha preguntado si los partidos políticos están dispuestos a asumir diagnósticos y propuestas externas y poner nombre a un informe que estudie las propuestas, al igual que sucedió en su día con el "Informe Abril", y acordar quien participará en él.

"La retórica política de estos años sólo ha servido para adormecer la demanda creciente de reformas, dirigiendo la atención a 'los sueños" de lo que el Sistema Nacional de Salud es o debería ser, en vez de asumir decisiones (y costes) y empezar a introducir cambios. Están las hemerotecas llenas de diagnósticos y tratamientos y encontrarán un gran vacío en el espacio destinado a la puesta en marcha de estos. No debemos salir de esta crisis de salud pública para volver a encontrarnos con la misma realidad que dejamos en marzo", recalcó Romero.

A su juicio, "no sólo ha habido falta de voluntad política" a lo largo de estos años, sino que los responsables políticos y gestores tienen "pánico" para enfrentar conflictos y reacciones en la opinión pública y las redes sociales. "A veces nos preguntamos si es más oportuno dirigirnos a Hacienda o a Economía que a nuestro propio Ministerio de Sanidad. Necesitamos un discurso sanitario desde lo político, una apuesta política por lo sanitario, un modelo explicativo que ilusione y que estimule el compromiso y la participación real de la profesión médica", ha señalado.

Así, Romero ha denunciado que la profesión médica se siente "maltratada" por lo que ha pedido que se reponga la desinversión, se incremente el músculo profesional y se aporten retribuciones y calidad de empleo para que los médicos puedan seguir centrándose en su tarea, mejorando la medicina y el Sistema Nacional de Salud.

Serafín Romero también denunció las "dantescas escenas" que se han visto de profesionales sanitarios atendiendo a pacientes con Covid-19 sin los recursos y materiales necesarios.

"La pandemia nos han cogido con el paso cambiado y hemos visto escenas dantescas en los profesionales sanitarios y esto es algo no debería haber ocurrido y que no puede ocurrir otra vez. Todavía no sabemos si el escenario que viene va a ser peor", subrayó.