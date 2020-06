Sanidad vuelve a comunicar cero muertos pese a que varias autonomías los reportan

El Ministerio de Sanidad volvió a ofrecer ayer, por segundo día consecutivo, el esperanzador dato de que no se han producido nuevos fallecimientos por Covid-19 en España, y eso que Madrid, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Asturias notificaron muertes en los últimos dos días. Solo Madrid comunicó 12 fallecidos ayer y otros 11 el lunes. No solo la opinión pública está desconcertada. La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, aseguró que no entiende las cifras del Ministerio. Y el propio Fernando Simón dijo ayer que entendía que la contradicción en los cálculos produjese "algún estupor".

"Estamos verificando qué puede pasar, no es muy lógico esta discrepancia entre el dato que ofrece la comunidad autónoma y el que estamos dando, porque damos los datos que nos envían", señaló Fernando Simón, que volvió a dar la cifra oficial de 27.127 fallecidos, que no varía desde el pasado domingo.

"Estamos ahora mismo verificando qué son exactamente los datos de fallecidos que están dando las comunidades autónomas, puede ser fecha en la que se conoce el fallecimiento pero puede no ser fecha en la que falleció la persona. Lo estamos verificando", reiteró, y apuntó que también se ha producido "un problema de carga de datos" de una comunidad autónoma que "puede significar alguna discrepancia en los datos".

"Los datos de fallecidos están generando algunos problemas, entiendo que haya algún estupor. Los datos que se reciben son los que nos dan las CCAA hasta las doce del mediodía, puede ser que si hacen alguna modificación posterior no los tengamos. Tenemos alguna duda de si todos los datos se han cargado correctamente", explicó.

Después de que la semana pasada se restasen 1.918 fallecimientos de las cifras oficiales, Simón aseguró ayer que la actualización de la cifra de óbitos se realice en un plazo "muy breve", una vez se tenga la fecha de defunción de todos.

En cualquier caso, argumentó que los datos que ahora más interesan a Sanidad son los de casos diarios. "Ahora mismo nos interesa el número de sospechosos, la cantidad de PCR que se les hace, el tiempo desde inicio de síntomas hasta que se diagnostica y aísla a estas personas... Seguir las series de forma continua desde el principio es interesante, pero ahora mismo no creo que dos o tres casos más o menos aporte gran cosa a una serie de cien días", afirmó.

En referencia a un estudio genético realizado por científicos gallegos, Simón argumentó que no se ha detectado una gran variabilidad en la mortalidad.