"Se agradece el premio, pero no somos héroes; es nuestro trabajo"

Agradecido con el reconocimiento que supone el Princesa de Asturias de Concordia para los sanitarios que lucharon contra el Covid —ya sea en hospitales o como es su caso desde los centros de salud—, al médico de familia en A Coruña Ramón Veras no le gusta que se les etiquete como "héroes". "A nadie le disgusta un premio ni los aplausos, estamos agradecidos pero este es nuestro trabajo", sostiene el también portavoz de la plataforma SOS Sanidade Pública, quien lamenta que desde las administraciones no se materialice este reconocimiento en más medios y apoyo a la sanidad pública. "En el caso de la Xunta no se reconoce nuestro trabajo. Muchas palmaditas pero no se ajustan a la realidad. Incluso en la pandemia en Atención Primaria notamos una falta de confianza desde la administración", asegura Veras, quien espera que cuando todo se normalice, se apueste por dotar de más medios y personal a la sanidad pública.