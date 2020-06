El Covid, una carrera de fondo

Trombosis, problemas respiratorios o molestias digestivas son algunas de las complicaciones en las que puede derivar el coronavirus aunque el paciente ya haya recibido el alta hospitalaria. No son muchos -un 4% en el área de A Coruña, un 1% en Ferrol o hasta un 10% en Vigo-, pero hay quien tras superar el Covid-19 tiene que volver a ingresar por problemas de salud derivados de la infección. Para vigilar las posibles secuelas que pueden aparecer a medio o largo plazo, el Hospital de A Coruña realizará desde la próxima semana análisis y placas a todos los que estuvieron ingresados y así conocer su evolución

El coronavirus es una carrera de fondo que no siempre termina cuando se recibe el alta médica. Un 4% de los pacientes que precisaron ingreso en el área sanitaria de A Coruña tuvieron que volver a ser hospitalizados una vez curados por complicaciones derivadas del Covid-19 y el porcentaje sube al 8% si se incluye a quienes tras superar el virus registraron un reingreso aunque ajeno a esta enfermedad. La tasa varía en función de las áreas analizadas. Mientras el porcentaje sube al 10% en Vigo, es menor al 1% en Ferrol y en Santiago, O Salnés o Lugo aseguran que no les consta ningún caso de un paciente ya curado que haya tenido que volver a ser hospitalizado.

El Covid-19 es una enfermedad con muchas caras. "Pese a que la manifestación más llamativa son los problemas respiratorios donde causa neumonías que en un 15% son graves y pueden llevar a la UCI, también hemos visto afectaciones cardíacas, neurológicas, cutáneas y estos pacientes tienen un mayor riesgo trombótico y a medio o largo plazo puede repercutir a nivel respiratorio ya que tienden a fibrosis pulmonar", explica el jefe de Medicina Interna del Hospital de A Coruña, Fernando de la Iglesia. Por ello, las posibles complicaciones una vez se abandona el hospital pueden ser diversas. "Hemos tenido muy pocos casos en los que reingresan por complicaciones derivadas de la infección, pero los que lo han hecho han sido fundamentalmente porque han tenido una trombosis pulmonar o por los efectos secundarios de la medicación que recibieron", explica. También en Vigo la trombosis es la principal causa de reingreso y en algunos casos los problemas respiratorios que no cesan. "No sabemos si la trombosis si tiene que ver directamente con la infección por el virus o en relación al desencadenante inflamatorio de ese proceso infeccioso", señala internista del Hospital Povisa Ana Sanjurjo que asegura que suele producirse o bien cuando el paciente está en fase aguda de la enfermedad o inmediatamente después de recibir el alta. Los problemas digestivos también puede aparecer tras alta pero no suelen obligar al reingreso.

Quienes vuelve al hospital por problemas derivados del virus, lo hacen a los pocos días de irse a casa. "Si es por efectos secundarios en un par de días y si no al cabo de una semana", indica Fernando de la Iglesia, quien recuerda sin embargo que de ese 8% que vuelve al hospital, "la gran mayoría son pacientes que sufren alguna descompensación en patologías de base como pueden ser personas con dolencias cardíacas, respiratorias o pacientes oncológicos" y en estos casos pueden tardar más en volver a necesitar atención hospitalaria.

Los expertos prevén que esta enfermedad pueda provocar secuelas "a medio o largo plazo". Por ello, para vigilar el desarrollo de los pacientes ya curados, el Hospital de A Coruña iniciará la próxima semana un seguimiento de todos los que estuvieron ingresados. "En unas tres semanas haremos una valoración inicial de su estado con análisis y pruebas radiológicas y en función de los resultados el seguimiento variará y será personalizado a cada paciente", dice De la Iglesia, quien añade: "El objetivo es vigilar posibles secuelas y comprobar que se normalizan alteraciones presentes en el ingreso".